La compagnie chypriote Tus Airways assurera des vols entre Tel Aviv et Doha pendant la Coupe du monde

Le vol au départ de Tel Aviv comprendra une "escale diplomatique" à Larnaca

La compagnie aérienne chypriote Tus Airways a annoncé, dimanche, qu'elle avait reçu l'autorisation d'opérer des vols entre Israël et le Qatar avant la Coupe du Monde de la FIFA 2022, qui aura lieu dans le pays du Golfe à la fin du mois de novembre.

La compagnie aérienne a déclaré que le vol au départ de Tel Aviv comprendra une "escale diplomatique" à Larnaca, car Israël n'a pas de relations officielles avec l'État du Golfe, ce qui rend impossible un vol direct depuis l'État hébreu.

La seconde étape du vol aura lieu dans le même avion avec le même équipage. Le vol de retour se fera dans les mêmes conditions.

Les billets seront en vente à partir de 550 euros. Le prix évoluera en fonction des dates.

La compagnie aérienne a indiqué qu'elle avait reçu toutes les autorisations pertinentes pour opérer ces vols uniques de la part des autorités qataries vendredi.

Le premier vol devrait décoller le 20 novembre et le dernier le 15 décembre. Les vols partiront de l'aéroport Ben Gurion entre 08h00 et 09h00, et atterriront à Doha entre 15h00 et 16h00.

Tus Airline assurera une douzaine de vols, à destination et en provenance du Qatar, en utilisant un Airbus A320.

Le vol de Tel Aviv à Larnaca durera 50 minutes, et le vol de Larnaca à Doha durera trois heures et demie de plus. Le vol vers Doha ne survolera pas l'Iran ou d'autres États hostiles à Israël.

AFP / Matthieu CLAVEL Un avion Airbus A320-232 de la compagnie aérienne grecque Aegean atterrit à l'aéroport de Larnaca, dans le sud de Chypre

L'agence de voyages "Tik Tik" est la seule par laquelle ces vols peuvent être réservés. Il existe toutefois d'autres moyens de se rendre au Qatar pour les Israéliens. Les compagnies aériennes "Emirates" et "Etihad" des Émirats arabes unis, "Gulf Air" de Bahreïn, "Royal Jordanian" de Jordanie et "Turkish Airlines" de Turquie sont toutes des options viables, considérées comme les plus pratiques en termes de durée de vol, de nombre de vols, de choix de sièges et de temps d'attente à l'aéroport.

Un grand nombre de vols entre le Qatar et Dubaï seront également assurés, parfois avec des intervalles d'une demi-heure, pour ceux qui souhaitent assister aux matchs de football et retourner à leur hôtel aux Émirats arabes unis le même jour.