Plusieurs députés font eux pression pour que l'Etat hébreu affirme sa souveraineté sur ce site ultrasensible

Des responsables jordaniens ont averti que les relations bilatérales avec Israël pourraient se détériorer si le nouveau gouvernement de Jérusalem tentait de modifier l'accord de statu quo sur le Mont du Temple (esplanade des Mosquées pour les musulmans), à Jérusalem.

L'avertissement d'Amman, rapporté dimanche par le radiodiffuseur public Kan, souligne les pièges diplomatiques potentiels qui attendent le leader du Likoud Benjamin Netanyahou, qui devrait redevenir Premier ministre après la victoire de son bloc aux dernières élections.

Les relations entre Israël et la Jordanie, gardienne de ce site ultrasensible où se trouve la mosquée Al-Aqsa, sont déjà particulièrement tendues, et la situation pourrait encore se détériorer alors que plusieurs députés de la prochaine coalition de Netanyahou font pression pour que l'Etat hébreu y affirme sa souveraineté et y autorise une plus grande liberté de culte pour les Juifs.

"Toute tentative de modifier le statu quo sur le Mont du Temple nuira définitivement aux liens entre la Jordanie et Israël", a déclaré Kan citant une source jordanienne.

Cette source visait plus particulièrement Itamar Ben Gvir, le chef du parti extrémiste Otzma Yehudit, qui devrait faire partie de la prochaine coalition au pouvoir, et qui a régulièrement visité le site pendant les récentes périodes de tensions.

Le fait que Ben Gvir se rende sur le site et y fasse de la "provocation" serait une toute autre histoire s'il le fait en tant que ministre du gouvernement, a souligné la source jordanienne.

Ben Gvir et d'autres membres de l'alliance Sionisme religieux-Otzma Yehudit font depuis longtemps pression pour modifier le statu quo, en vertu duquel seuls les musulmans sont autorisés à pratiquer leur culte dans l'enceinte tandis que les juifs peuvent visiter le site le plus sacré du judaïsme, mais pas y prier.

En vertu de leur traité de paix de 1994, Israël reconnaît la Jordanie comme le gardien du Mont du Temple qui est le lieu le plus sacré du judaïsme et le troisième le site le plus sacré de l'islam.