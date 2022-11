Les Palestiniens demandent à la CIJ de statuer sur le fait que "l'occupation israélienne" est une annexion

Un tel jugement renforcerait le camp de ceux qui veulent délégitimer Israël

Une commission des Nations unies doit procéder cette semaine à un vote sur la possibilité de porter devant la Cour internationale de justice de La Haye la question de la légalité de l'"occupation" par Israël des terres situées au-delà des lignes de 1967.

Les représentants palestiniens auprès de l'ONU œuvrent depuis plusieurs semaines pour soumettre cette résolution au vote. Le texte, qui a été officiellement soumis par le Nicaragua puisque les Palestiniens sont observateurs et non un État membre, demande à la Cour internationale de justice de considérer qu'en raison de sa nature continue, l'"occupation israélienne" constitue une annexion de facto.

La commission des Nations unies pour les questions sociales, humanitaires et culturelles, connue sous le nom de troisième comité, devrait commencer à débattre de la question mercredi et voter vendredi. Si la commission approuve la mesure, ce qui est très probable, l'Assemblée générale des Nations unies se prononcera sur la question le mois prochain et, en cas d'approbation, la question sera alors portée devant la Cour internationale de justice.

Une décision de la cour qui affirmera qu'Israël a illégalement annexé la Cisjordanie et Jérusalem-Est ne serait pas juridiquement contraignante pour l'État hébreu, mais il s'agirait d'un coup dur pour Jérusalem : un tel jugement renforcerait le camp de ceux qui veulent délégitimer Israël et permettrait de faire pression sur les entreprises internationales pour qu'elles boycottent l'État hébreu, selon une source diplomatique, citée par le Jerusalem Post.

"La proposition palestinienne fait partie d'une campagne anti-israélienne infectée d'antisémitisme qui vise à porter atteinte à la légitimité d'Israël et à son droit à l'autodéfense", a déclaré l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Gilad Erdan.

"Abbas agit une fois de plus de manière destructrice, d'une manière qui ne fera de mal qu'aux Palestiniens eux-mêmes. Nous ferons clairement comprendre à chaque pays que soutenir cette initiative est un prix pour les organisations terroristes et ne fera que perpétuer le conflit", a-t-il ajouté.