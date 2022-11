Le poste-frontière Allenby lance une ouverture pilote 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7

Pendant les périodes d'affluence, les files d'attente peuvent durer des heures, voire une journée entière.

Le seul point de passage frontalier entre la Cisjordanie et la Jordanie, le pont Allenby, a commencé à fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, depuis dimanche. C'est une bonne nouvelle pour les voyageurs palestiniens qui se plaignent depuis longtemps des interminables files d'attente, surtout pendant la saison touristique. Il ne s’agit pour le moment que d'un projet pilote.

Des bus en provenance de Jéricho, qui sert de poste frontière à l'Autorité palestinienne, déposent leurs passagers, en direction de la Jordanie, au terminal frontalier. En vertu des accords d'Oslo, la frontière entre la Cisjordanie et le Royaume hachémite est sous contrôle israélien exclusif, les seuls employés palestiniens accrédités étant les bagagistes.

"C’est chacun pour soi ! Les Israéliens ici, la police palestinienne à Jéricho", clame Ahmad Saradiyah, un porteur palestinien de Jéricho.

AP Photo/Sebastian Scheiner, File Poste-frontière Allenby

En période creuse, le hall de départ n'accueille quotidiennement que quelques milliers de voyageurs palestiniens et de touristes étrangers. Mais pendant les fêtes religieuses et les vacances d'été, des dizaines de milliers de personnes inondent les halls de départ et d'arrivée, où les files d'attente peuvent durer des heures, voire une journée entière.

Yusef, un informaticien, note que sa femme et ses enfants font la navette entre les territoires palestiniens et la France, et raconte : "Passer la frontière nous a pris une demi-journée. Quelle pagaille, c'était insupportable".

Les autorités israéliennes ont finalement décidé d'ouvrir le poste frontière 24 heures sur 24, après des mois de tergiversations et de pressions de la part de l'administration Biden.

Le projet pilote lancé dimanche prendra fin vendredi. La semaine prochaine, le poste frontière ne sera ouvert que de 8 heures à 23 h 30, comme à l’accoutumée.