Abbas al-Sayed, un terroriste de haut rang des brigades Izz ad-Din al-Qassam, affilié au Hamas, a récemment obtenu en prison un master en cryptomonnaie, a rapporté mercredi le site Al-Risala.

Al-Sayed purge 35 peines de prison à vie et 50 autres années cumulées pour sa participation à plusieurs attaques terroristes, dont l'attentat suicide perpétré au Park hotel de Netanya du 27 mars 2002, pendant la deuxième intifada. 30 civils israéliens et étrangers, dont des Français, avaient été tués et 143 blessés alors qu'ils fêtaient en famille la fête de Pessah (Pâque juive).

Avant d'être arrêté en 2002, Abbas al-Sayed avait obtenu une licence d'ingénieur. Il avait déjà obtenu une maîtrise à l'université d'Abu Dis durant sa détention il y a quelques années.