Israël : "Nous lutterons contre toute tentative d'annexion" (ambassadeur américain)

Tom Nides a fait part de sa volonté de travailler avec le nouveau gouvernement qui devrait être bientôt nommé

L'ambassadeur des États-Unis en Israël, Tom Nides, a indiqué que Washington s'opposerait fermement à toute velléité du prochain gouvernement israélien d'annexer des zones de Cisjordanie.

Dans une interview accordée à Kan News jeudi, l'ambassadeur a déclaré qu'il lutterait contre toute tentative d'annexion, soulignant que "les États-Unis et la plupart des pays arabes s'opposent à une telle initiative."

L'ambassadeur a tout d'abord exprimé sa volonté de travailler avec le nouveau gouvernement qui devrait être nommé dans les prochains jours.

"Je veux commencer par une relation avec ce gouvernement qui soit forte et durable, je veux travailler en étroite collaboration avec le Premier ministre Netanyahou, je veux travailler en étroite collaboration avec son gouvernement", a-t-il déclaré.

"Ce pays est une démocratie qui a élu des dirigeants et j'ai l'intention de travailler avec eux", a souligné l'ambassadeur, affirmant toutefois : "Cela dit, nous devons défendre les choses auxquelles nous croyons, c'est ce que sont les valeurs américaines. Nous avons un allié très fort dans l'État d'Israël, mais il y aura des moments où nous articulerons où nous croyons que sont nos différences".

Tom Nides a souligné que Washington comptait d'abord attendre de voir quelle position le prochain gouvernement israélien allait adopter, avant de le juger et de définir quelle sera la nature de ses échanges avec Jérusalem.

Le chef du Likoud Benjamin Netanyahou a assuré son retour au pouvoir après la victoire de son bloc composé de partis d'extrême droite et religieux la semaine dernière aux élections législatives, s'assurant une majorité de 64 députés sur les 120 que compte la Knesset.

Mercredi, le président Isaac Herzog a prévenu que "le monde entier s'inquiète" de la probable entrée de l'ultranationaliste Itamar Ben Gvir, chef du parti Force juive, dans le prochain gouvernement.

Ben Gvir, qui souhaite devenir ministre de la Sécurité intérieure, a été condamné en 2007 pour incitation à la haine contre les Arabes et a soutenu le groupe Kach, qui figure sur la liste noire d'Israël et des États-Unis. Il s'est par ailleurs prononcé pour le démantèlement de l'Autorité palestinienne, et pour la tenue des prières juives sur le site sacré du Mont Temple à Jérusalem.