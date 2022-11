Coupe du monde de football : vols directs Israël - Qatar

"Israéliens et Palestiniens pourront prendre l'avion et profiter du football ensemble" (G. Infantino)

Israéliens et Palestiniens voleront ensemble sur des vols charters entre Israël et le Qatar pour la Coupe du Monde de la FIFA, fin novembre. Il s'agit des premiers vols directs de l'histoire entre Tel Aviv et Doha, a annoncé la FIFA jeudi.

Les visiteurs auront besoin d'une carte Hayya (carte digitale comprenant droit d’entrée sur le territoire qatari et billet de match) et d'un billet d'avion aller-retour valide.

Les services consulaires pour les Israéliens seront fournis en coordination avec le ministère israélien des Affaires étrangères par l'intermédiaire d'une société privée de voyages internationaux basée au Qatar. Les Palestiniens recevront des services consulaires par l'intermédiaire de l'ambassade de l'Autorité palestinienne à Doha.

"Nous sommes ravis qu'un accord ait été conclu pour que les supporters israéliens et palestiniens puissent se rendre au Qatar et assister aux matchs pendant la Coupe du Monde de la FIFA", a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino. "Grâce à cet accord, les Israéliens et les Palestiniens pourront prendre l'avion ensemble et profiter du football ensemble".

"L'annonce d'aujourd'hui permettra aux citoyens israéliens de se rendre librement au Qatar et d'assister aux matchs de la Coupe du monde", s'est félicité Alon Ushpiz, directeur général du ministère des Affaires étrangères. "Nous avons réussi à obtenir toutes les garanties, y compris l'accès aux services consulaires pour les Israéliens pendant leur séjour au Qatar", a-t-il ajouté.

Le Premier ministre Yaïr Lapid a salué la nouvelle, la qualifiant de "bonne nouvelle pour les fans de football et tous les citoyens d'Israël". "Après un travail acharné, les citoyens israéliens ont la possibilité de se rendre à la Coupe du monde au Qatar sur des vols directs et un bureau israélien sera ouvert au Qatar pour les gérer."

Un porte-parole de FIFA World Cup Qatar 2022 LLC a déclaré que cette annonce illustre l'engagement du Qatar à "respecter les politiques de la FIFA et les exigences d'accueil, y compris le droit de chacun d'assister aux matchs."