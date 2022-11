Cisjordanie: les forces israéliennes arrêtent un membre du Jihad islamique près de Jénine

Muhammad Abu Zina à mené récemment d'importantes activités terroristes contre Israël

Un membre éminent du groupe terroriste du Jihad islamique palestinien dans le nord de la Cisjordanie a été arrêté samedi matin par les troupes israéliennes, a déclaré l'armée.

Selon une déclaration conjointe de Tsahal et du service de sécurité Shin Bet, le suspect, Muhammad Abu Zina, a été arrêté lors d'un raid en plein jour dans la ville de Qabatiya, au sud de Jénine.

Selon le communiqué, il avait déjà été emprisonné en Israël pour ses activités au sein du Jihad islamique, avant d'être libéré en août de cette année.

"Immédiatement après sa libération, Muhammad a recommencé à mener d'importantes activités terroristes, dans le cadre desquelles il a travaillé au financement et à l'armement de l'infrastructure militaire du Jihad islamique palestinien", dans le nord de la Cisjordanie, ont indiqué Tsahal et le Shin Bet.

L'armée israélienne a déclaré que pendant l'opération menée par les troupes de la brigade Nahal, des émeutiers palestiniens ont lancé des engins explosifs et des pierres sur les soldats.

Aucun soldat israélien n'a été blessé lors de l'opération, a précisé l'armée, tandis qu'Abu Zina a été transféré au Shin Bet pour être interrogé.

Les forces de sécurité israéliennes ont intensifié leurs opérations en Cisjordanie à la suite d'une série d'attaques palestiniennes qui ont coûté la vie à 19 personnes au printemps dernier.

Depuis septembre, trois autres civils israéliens ont été tués dans des attaques, tandis que quatre soldats ont perdu la vie en Cisjordanie dans des attaques et au cours des opérations d'arrestation.

L'opération militaire, qui se concentre principalement sur le nord de la Cisjordanie, a permis de procéder à plus de 2 000 arrestations lors de raids quasi quotidiens et a fait plus de 130 morts parmi les Palestiniens, dont beaucoup lors d'attaques ou d'affrontements avec les forces de sécurité.