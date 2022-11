Résolution sur "l'annexion" de la Cisjordanie: "les Palestiniens utilisent l'ONU pour attaquer Israël" (Yaïr Lapid)

"Cette démarche ne changera pas la réalité sur le terrain et risque de provoquer une escalade"

Le Premier ministre Yaïr Lapid a vivement condamné samedi le projet de résolution arabe demandant à la Cour internationale de justice (CIJ) de se prononcer de toute urgence sur "l’occupation prolongée et l’annexion du territoire palestinien par Israël".

"Il s'agit, une fois de plus, d'une démarche palestinienne unilatérale, qui sape les principes fondamentaux de la résolution du conflit et qui risque de nuire à toute possibilité d'un processus futur. Les Palestiniens veulent remplacer les négociations par des mesures unilatérales. Ils utilisent une fois de plus l'ONU pour attaquer Israël", a affirmé Yaïr Lapid dans un communiqué.

"Cette démarche ne changera pas la réalité sur le terrain, n'apportera rien au peuple palestinien et risque de provoquer une escalade. Le soutien au mouvement palestinien est une récompense pour les organisations terroristes et la campagne anti-israélienne", a-t-il ajouté.

La quatrième commission de l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté vendredi à 98 voix contre 17 la demande pour un avis consultatif sur "l'illégalité de l'activité d'Israël dans les territoires palestiniens de Cisjordanie" à la Cour internationale de justice.

La résolution doit maintenant être approuvée par le plénum de l'AGNU.

Le texte demande à la CIJ de considérer que, du fait de sa nature continue, "l'occupation israélienne" constitue une annexion.

"Nous remercions les nombreux pays qui n'ont pas soutenu cette décision et qui ont clairement fait savoir que ce n'était pas le moyen de promouvoir la stabilité et de résoudre le conflit", a indiqué le Premier ministre.

"Nous appelons tous les pays qui ont soutenu la proposition hier à reconsidérer leur position et à s'y opposer dans le cadre du vote à l'Assemblée générale. Le moyen de résoudre le conflit ne passe pas par les couloirs de l'ONU ou d'autres organismes internationaux", a-t-il conclu.