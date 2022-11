Les forces de sécurité israéliennes arrêtent cinq Palestiniens recherchés en Cisjordanie

Quatre suspects ont été appréhendés dans la région du Gush Etzion et un autre près de Hébron

Les forces de sécurité israéliennes ont arrêté dans la nuit de samedi à dimanche cinq Palestiniens recherchés en Cisjordanie.

Les soldats de Tsahal, les agents du Shin Bet et ceux de la police des frontières ont appréhendé quatre suspects dans le village de Hussan dans la région du Gush Etzion, et un autre dans le village de Dahriya près de Hébron.

Lors de leur raid, les forces israéliennes ont mis la main sur des armes illégales de type Carlo et des fusils M-16.

Les suspects arrêtés ont été placés en détention afin d'être interrogés.

Les forces de sécurité israéliennes ont intensifié leurs opérations en Cisjordanie à la suite d'une série d'attaques palestiniennes qui ont coûté la vie à 19 personnes au printemps dernier.

Depuis septembre, trois autres civils israéliens ont été tués dans des attaques, tandis que quatre soldats ont perdu la vie en Cisjordanie dans des attaques et au cours d'opérations d'arrestation.

L'opération militaire, qui se concentre principalement sur le nord de la Cisjordanie, a permis de procéder à plus de 2 000 arrestations lors de raids quasi quotidiens et a fait plus de 130 morts parmi les Palestiniens, dont beaucoup lors d'attaques ou d'affrontements avec les forces de sécurité.