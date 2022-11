Israël va refuser les permis d'entrée sur son territoire à la famille du terroriste d'Ariel

Une centaine de personnes sont concernées

Israël a décidé mercredi soir de refuser les permis d'entrée, de travail et de résidence sur son territoire aux membres de la famille du terroriste qui a perpétré l'attentat à Ariel mardi. Une centaine de personnes sont concernées.

La décision, annoncée par le coordinateur des opérations gouvernementales dans les territoires, a été prise lors d'une évaluation de la situation sécuritaire menée par le chef d'état-major de Tsahal.

Le ministre de la Défense a confirmé cette décision qui s'inscrit "dans la continuité de la politique appliquée l'année dernière, lorsque les forces israéliennes ont empêché l'entrée d'environ 3 000 proches de terroristes palestiniens ayant perpétré des attaques terroristes contre des citoyens israéliens.

Photo by Erik Marmor/Flash90 Famille et amis assistent aux funérailles de Tamir Avihai, 50 ans, au cimetière d'Ariel en Cisjordanie, le 15 novembre 2022

Le terroriste palestinien, Mohammed Souf, 18 ans, a poignardé un agent de sécurité près de l'entrée du parc industriel d'Ariel, avant de poignarder trois autres personnes dans une station-service voisine.

Il a alors pris la fuite à bord d'une voiture avant de provoquer un accident sur l'autoroute 5. Il est ensuite sorti de son véhicule et a poignardé une autre personne, avant de voler un autre véhicule et de conduire dans le sens inverse de la circulation, percutant d'autres voitures, avant d'être abattu par des soldats et des civils armés.

Au total, trois Israéliens ont été tués et trois autres blessés dans l'attaque.