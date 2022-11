Zelensky assure que Netanyahou envisage de fournir des systèmes de défense aérienne à l'Ukraine

Israël est plus enclin à aider l'Ukraine depuis les révélations de la coopération entre Moscou et Téhéran

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a déclaré mercredi que le Premier ministre élu d'Israël, Benjamin Netanyahou, aurait accepté d'envisager de fournir à l'Ukraine des systèmes de défense aérienne dont elle a besoin pour se défendre contre l'invasion de la Russie.

M. Zelensky a déclaré à des journalistes avoir soulevé la question lors d'un entretien avec le vainqueur des dernières élections israéliennes, lui expliquant qu'il s'agissait d'une priorité absolue pour son pays, a rapporté mercredi le quotidien israélien Maariv.

Selon le journal, Benjamin Netanyahou a répondu qu'il allait réfléchir à la manière dont il pouvait aider le dirigeant ukrainien.

Le président ukrainien a précisé que son pays n'avait pas besoin d'armes israéliennes pour attaquer ses ennemis, mais ses systèmes de défense aérienne pour se protéger des missiles russes.

Les deux dirigeants se sont parlé la semaine dernière lorsque Zelensky a appelé Netanyahou pour le féliciter de sa victoire aux élections israéliennes.

À la suite de l'invasion de son voisin par la Russie en février, les pays occidentaux ont fourni des armes et des aides militaires importantes à l'Ukraine.

De son côté, Israël a fourni une aide humanitaire et des équipements non létaux, tels que des casques et des gilets pare-balles, malgré les demandes répétées des responsables ukrainiens pour obtenir des armes de défense aérienne.

Israël a jusqu'à présent refusé car il souhaite maintenir sa liberté d'action en Syrie, afin d'empêcher l'Iran de s'installer à ses frontières. À cette fin, l'Etat hébreu coopère avec l'armée russe, qui contrôle largement l'espace aérien de la Syrie.

Yonatan Sindel/Flash90 Le président du Likoud, Benjamin Netanyahou, après des discussions de coalition dans un hôtel à Jérusalem, le 16 novembre 2022.

Ces dernières semaines, l'Ukraine a enregistré des victoires prudentes et a repris des territoires clés que la Russie avait illégalement occupés et annexés. Mais la Russie a déployé de nouveaux drones suicide de fabrication iranienne dans tout le pays, avec un effet dévastateur.

Israël a surveillé de près la coopération militaire entre la Russie et l'Iran, signalée pour la première fois à la fin de l'été. Depuis il semble plus enclin à fournir des équipements défensifs à l'Ukraine.