Benny Gantz s'entretient avec Lloyd Austin, son homologue américain, et le qualifie de "véritable ami"

Le ministre de la Défense sortant, Benny Gantz, s'est entretenu jeudi par téléphone avec son homologue américain, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin, a indiqué son bureau. Gantz a remercié Austin pour le "renforcement de la coopération" entre les deux nations et pour l'attention qu'il a accordée aux réunions entre les deux parties au cours des deux dernières années, selon un communiqué. Prenant note de la récente attaque de drone iranien sur un pétrolier appartenant à un Israélien près d'Oman, Gantz a affirmé que "les récentes actions de l'Iran prouvent une fois de plus qu'il est une menace stratégique pour le monde et la région, et que le renforcement de la coopération contre Téhéran est plus que jamais nécessaire."

AP Photo/Valentina Petrova Le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin

"Le ministre de la Défense israélien a dit à Lloyd Austin qu'il le considérait comme un ami personnel et un véritable ami d'Israël, et l'a remercié pour son engagement et celui de l'administration en faveur de la sécurité d'Israël, sur la base de valeurs et d'intérêts communs", a ajouté son bureau. À la suite des élections générales israéliennes qui ont eu lieu au début du mois, Benny Gantz rejoindra probablement les rangs de l'opposition après que le bloc dirigé par le Likoud de Benjamin Netanyahou a remporté une nette majorité.