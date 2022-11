Nouvelle matinée d’incidents en Cisjordanie

Chaque année, des milliers de personnes se rendent au tombeau des patriarches pour un pèlerinage

Un adolescent palestinien a été arrêté avec un couteau près de la ville d'Hébron en Cisjordanie vendredi matin, alors que des milliers d'Israéliens arrivent dans la ville pour passer le shabbat. Chaque année, des milliers de personnes se rendent au tombeau des patriarches pour marquer la lecture de la section hebdomadaire de la Torah qui relate l’enterrement de Sarah la femme d'Abraham dans ce caveau. Plusieurs députés de la Knesset sont également attendus sur les lieux, notamment Gila Gamaliel et Shlomo Karai du Likoud, Michael Malchiali du Shas, Michal Waldiger et Moshe Solomon du Sionisme religieux, et Orit Strock et Itamar Ben Gvir qui habitent à proximité.

L'armée israélienne a déclaré que le jeune homme de 14 ans a été repéré par des soldats et un garde civil qui effectuaient une patrouille de routine à l'entrée de l'implantation de Kiryat Arba. L'adolescent a été fouillé et un couteau a été trouvé en sa possession. Les soldats ont arrêté le jeune homme avant qu’il ait pu commettre une attaque, sans qu’aucun coup de feu ne soit tiré et sans que quiconque ne soit blessé.

AFP / HAZEM BADER Vue du tombeau des Patriarches

Un autre incident a également eu lieu tôt vendredi matin, lorsque des Palestiniens armés ont ouvert le feu sur un poste de contrôle de Tsahal près de la ville de Tulkarem. L'armée a déclaré qu'aucun soldat n'a été blessé dans l'attaque mais que plusieurs douilles ont été retrouvées lors de la recherche des assaillants.

La Cisjordanie est un lieu de vives tensions ces derniers mois, avec les attaques répétées de Palestiniens armés contre des soldats israéliens opérant dans le secteur, des postes militaires, des implantations israéliennes ou des civils.