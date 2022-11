Cette décision est le fruit des efforts israéliens pour construire des ponts avec le monde musulman

Le parlement azerbaïdjanais a pris la décision historique d'ouvrir une ambassade à Tel-Aviv. Ce sera la première ambassade en Israël d'un pays où la majorité et le gouvernement sont chiites. L'Azerbaïdjan dispose déjà d'un office de tourisme et d'un bureau de représentation commerciale à Tel-Aviv. Israël et l'Azerbaïdjan entretiennent des relations depuis 30 ans, et une ambassade israélienne est présente dans la capitale azerbaïdjanaise Bakou, depuis 1993. L'Azerbaïdjan va également ouvrir un bureau de représentation pour les Palestiniens à Ramallah.

"Je salue la décision du Parlement azerbaïdjanais d'ouvrir une ambassade en Israël. L'Azerbaïdjan est un partenaire important d'Israël et abrite l'une des plus grandes communautés juives du monde musulman. La décision d'ouvrir une ambassade reflète la profondeur des relations entre nos deux pays. Cette décision est le fruit des efforts du gouvernement israélien pour construire des ponts politiques solides avec le monde musulman. Je tiens à remercier le président Ilham Aliyev et à féliciter le peuple azéri qui sera désormais représenté pour la première fois dans l'État d'Israël.", a déclaré le Premier ministre Yaïr Lapid.

La décision de Bakou intervient dans un contexte de tensions avec Téhéran. L'Iran, qui compte une importante minorité azérie, avait diffusé à la télévision d'État une chanson menaçant Israël et l'Azerbaïdjan, avec les paroles suivantes : "Israël ne creuse pas ta tombe de tes propres mains. L'Iran déclare cela pour que l'Azerbaïdjan sache et comprenne que quiconque le regarde de travers doit être détruit." L'Iran et l'Azerbaïdjan partagent une frontière de 675 km, et des spéculations selon lesquelles Israël aurait lancé des opérations secrètes en Iran depuis son voisin du nord sont monnaie courante.

Le président israélien Isaac Herzog, avait écrit une lettre en l'honneur des 30 ans de relations entre Israël et l'Azerbaïdjan au début de cette année dans laquelle il invitait le président de l'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev à se rendre en Israël et à y ouvrir une ambassade. Israël et l'Azerbaïdjan entretiennent des relations étroites en matière de défense. Jérusalem a fourni des drones à Bakou et l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm a constaté que 69 % des importations d'armes de l'Azerbaïdjan sur la période 2016-2020 provenaient d'Israël. Environ 40 % du pétrole importé en Israël provient d'Azerbaïdjan.