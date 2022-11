Le Premier ministre israélien désigné s'exprimait lors de la convention de la Coalition juive républicaine

Le Premier ministre israélien désigné Benjamin Netanyahou a minimisé ses désaccords avec le président américain Joe Biden et a souligné son amitié de plusieurs décennies avec l'actuel chef du parti démocrate lors d'un discours prononcé samedi de la convention annuelle de la Coalition juive républicaine à Las Vegas. Le dirigeant israélien a profité de l'occasion pour faire part de son respect pour l'ancien président américain Barack Obama et pour Joe Biden, tout en soulignant l'importance de maintenir un soutien bipartite pour l'État juif à Washington.

SCOTT OLSON/Getty Images via AFP Benjamin Netanyahou s'adresse par liaison vidéo aux invités participant à la réunion annuelle des dirigeants de la Coalition juive républicaine, le 19 novembre 2022 à Las Vegas.

Benjamin Netanyahou a déclaré que lui et Joe Biden étaient amis depuis 40 ans. "Bien que nous soyons en désaccord sur certains sujets... Il s'agit de désaccords au sein de la 'mishpacha'… au sein de la famille", a plaisanté Netanyahou. "J'ai eu le privilège de traiter avec plusieurs présidents américains, et je peux vous dire que, même s'il y avait des différences occasionnelles avec les présidents républicains et démocrates, j'ai apprécié la constance de l'alliance américano-israélienne."

Alors que Netanyahou a pris soin de souligner qu'il "respectait" Obama et l'a remercié d'avoir signé le protocole d'accord de 2016 qui a garanti 3,8 milliards de dollars d'aide militaire américaine à Israël sur dix ans, le nouveau Premier ministre a justifié sa décision de s'adresser à une session conjointe du Congrès en 2015 afin de faire pression contre l'accord sur le nucléaire iranien.

"Cela n'a pas une décision simple", a déclaré Netanyahou, expliquant qu'il pensait devoir faire tout ce qui était en son pouvoir pour empêcher l'Iran d'obtenir une arme nucléaire. Il a estimé que son discours a conduit à une amélioration des liens entre Israël et les États arabes qui s'opposent à l'Iran, révélant avoir reçu des appels de dirigeants arabes après son intervention qui lui ont dit à quel point ils étaient impressionnés qu'il ait tenu tête à un président américain de cette manière.

Mais le Premier ministre israélien désigné Netanyahou a également fait l'éloge de Donald Trump, dont l'administration a négocié les accords d'Abraham. "J'ai eu l'immense chance d'avoir, enfin, une administration américaine sous le président Trump qui était d'accord avec cette politique", a-t-il déclaré.

Netanyahou a affirmé que si ces accords ont pu être conclus, c'est parce que l'administration Trump a mis de côté l'hypothèse de longue date selon laquelle la paix avec les Palestiniens devait précéder la paix avec les autres pays de la région. "Il y avait un problème avec cette hypothèse. Les Palestiniens ne voulaient pas et ne veulent pas la paix avec Israël. Ils veulent une paix sans Israël. Ils ne veulent pas un État à côté d'Israël, ils veulent un État à la place d'Israël", a-t-il déclaré sous les applaudissements de la foule. Il a ajouté que les accords d'Abraham ont été signés "parce que nous avons contourné les Palestiniens".