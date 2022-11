Historique: pour la première fois, un vol direct relie Israël au Qatar

180 Israéliens fans de football ont embarqué pour Doha afin d'assister à la Coupe du monde de football

Pour la toute première fois, un avion de ligne a effectué dimanche un vol direct entre Tel Aviv et Doha, malgré l'absence de relations diplomatiques officielles entre les deux nations. Un appareil de la compagnie chypriote Tus Airways a décollé de l'aéroport Ben Gourion de Tel Aviv, avec à son bord 180 passagers qui se rendent au Qatar pour assister à la Coupe du monde de football qui commence aujourd'hui.

La durée du vol est de trois heures et 35 minutes, et Tus Airways opérera six allers-retours (12 vols) qui sont d'ores et déjà complets. Une demande a déjà été soumise pour rajouter trois vols supplémentaires en raison de la forte demande.

"C'est un jour historique au Moyen-Orient où les fans israéliens peuvent voler directement au Qatar pour le Mondial. C'est le résultat d'années de travail entre le ministère des Affaires étrangères, la fédération de football, le ministère de la Culture et des Sports, la FIFA et le Qatar", s'est réjoui Lior Hait, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

La semaine dernière, un accord a été conclu afin de permettre aux Israéliens de venir à Doha. Les Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza, dont le voyage dépend de l'approbation du gouvernement israélien, seront également autorisés à emprunter ces vols directs.

Dans le cadre de cet accord, le Qatar a autorisé des diplomates israéliens, par l'intermédiaire d'une société de voyage privée, à fournir une assistance consulaire aux Israéliens pendant le tournoi. Les diplomates sont partis pour le Qatar mercredi.

Près de 20 000 Israéliens doivent se rendent au Qatar pendant la Coupe du monde, malgré les problèmes de sécurité que pourrait poser leur présence dans le pays, et alors que Doha entretient des liens étroits avec l'Iran et le groupe terroriste Hamas.

Israël a ainsi demandé à ses citoyens qui iront à Doha d'éviter de se faire remarquer et de respecter les us et coutumes de ce pays musulman conservateur. Un site à destination des touristes israéliens, qui n'ont pas la réputation d'être discrets, a été lancé afin de les informer des potentiels dangers qui les attendent dans un pays qui criminalise l'homosexualité, interdit les drogues et limite la consommation d'alcool.