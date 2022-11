Succès des négociations de libre-échange entre Israël et Bahreïn

Si l'accord est conclu, il s'agira du deuxième de ce type conclu par Israël avec un État arabe

Israël et Bahreïn ont achevé lundi avec succès le premier cycle de négociations sur un accord de libre-échange. Les équipes de négociation se sont rencontrées la semaine dernière à Manama, la capitale de Bahreïn où elles ont abordé "diverses questions, comme le commerce des marchandises, la réglementation et la normalisation, les douanes, le commerce des services, les marchés publics, le commerce électronique et la protection des droits de propriété intellectuelle", a annoncé le ministère israélien de l'Économie.

Les "progrès rapides dans les négociations" montrent "la grande importance que les deux parties attachent à cet accord", ajoute le communiqué. Si l'accord est conclu, il s'agira du deuxième de ce type conclu par Israël avec un État arabe au cours des deux dernières années, après la signature des accords d'Abraham, puisqu’un accord similaire a été conclu avec les Émirats arabes unis (EAU) en mai.

"Le plein potentiel du commerce entre tous les pays des Accords d'Abraham n'a pas encore été réalisé. Avec nos collègues bahreïnis, nous travaillons à l'établissement d'un accord qui permettra une expansion significative des relations commerciales entre l'État d'Israël et le Royaume de Bahreïn, et créera des possibilités nouvelles et diverses pour les deux parties", a déclaré Ohad Cohen, chef de l'équipe de négociation israélienne. Le prochain cycle de négociations est prévu pour décembre et devrait se dérouler en Israël.

https://twitter.com/i/web/status/1594588907169087491 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

En 2021, le volume des exportations israéliennes vers Bahreïn a atteint 3,8 millions de dollars (3,7 millions d’euros), tandis que les importations du pays du Golfe vers l'État hébreu se sont élevées à 3,5 millions de dollars (3,4 millions d'euros).

Les négociations avaient débuté mi-septembre, avec une rencontre entre la ministre israélienne de l'Économie, Orna Barbivai, et son homologue bahreïni, Zayed Alzayani, à Manama. "Un accord de libre-échange avec Bahreïn dans le cadre du renforcement d'une coopération régionale plus large renforcera les relations économiques entre les pays, augmentera la portée des investissements, supprimera les barrières commerciales et créera des opportunités pour les entrepreneurs et les entreprises en Israël et à Bahreïn", a déclaré Orna Barbivai.

Alors que l'étendue des liens commerciaux entre Bahreïn et Israël ne représente qu'une petite fraction de ceux qu'Israël entretient avec les EAU, les relations de Jérusalem avec Manama sont également très significatives. L'accord de coopération en matière de sécurité qu'Israël et Bahreïn ont signé en février, un an après la signature des accords d'Abraham, en est un bon exemple. C'était le premier pacte de ce type conclu par Israël avec l'un de ses nouveaux alliés dans le Golfe.