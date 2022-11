Benjamin Netanyahou s'entretient par téléphone avec le Premier ministre éthiopien

En 2019, il l'avait qualifié de "l'un des dirigeants les plus importants et les plus influents d'Afrique"

Benjamin Netanyahou s'est entretenu mardi par téléphone avec le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, qui l'a félicité pour sa victoire aux récentes élections. Les deux dirigeants ont également discuté des moyens de renforcer les liens bilatéraux. Netanyahou et Ahmed entretiennent une relation personnelle chaleureuse. Lors du voyage du Premier ministre éthiopien en Israël en 2019, le chef du Likoud l'avait qualifié de "l'un des dirigeants les plus importants et les plus influents d'Afrique." Lors de son précédent mandat de Premier ministre, Netanyahou avait mis un accent particulier sur l'expansion de la présence diplomatique et économique d'Israël en Afrique. En 2016, il a effectué la première visite d'un chef de gouvernement israélien en Éthiopie, siège de l'Union africaine. Plus d'informations à venir