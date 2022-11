« La France ne peut pas quand même pas éternuer à chaque fois qu’Israël s’enrhume »

Le documentaire a fait grand bruit. En 2001, la télévision israélienne diffuse les révélations de Shimon Pérès sur l’aide de la France en 1956 pour doter Israël de l’arme nucléaire, à rebours de la doctrine israélienne du secret total sur le sujet. "La France a accepté de nous fournir non seulement un réacteur nucléaire, mais aussi de l’uranium, lors de la conférence de Sèvres", près de Paris, en octobre 1956, lors des négociations secrètes entre les deux pays sur les préparatifs de l’opération de Suez contre l’Égypte", a déclaré Shimon Peres dans le documentaire intitulé "La bombe cachée", diffusé par la seconde chaîne de télévision israélienne.

"La France a accepté de nous fournir non seulement un réacteur nucléaire, mais aussi de l’uranium"

Shimon Peres entretenait des liens très proches avec les responsables politiques et militaires français, sous le gouvernement socialiste de l’époque du président du Conseil Guy Mollet. On le sait peu, mais les péripéties politiques de la IVe République, aux gouvernements instables, ont bien failli faire échouer ce programme d’aide, rédigé en des termes très favorables à Israël.

AFP Le Président du Conseil Guy Mollet, désigné par le Président de la République René Coty pour former le nouveau gouvernement, pose avec les membres de son cabinet en février 1956

En fait, la France acceptait de fermer les yeux sur la transformation du plutonium, officiellement destiné à une utilisation civile, à des fins de transformation pour usage militaire. Installé dans les bureaux du ministère de l’armée à Paris, Shimon Pérès, alors jeune haut fonctionnaire du ministère de la Défense est obligé de suivre de près les manœuvres sur le terrain... politicien. Il attend le rendez-vous fatidique de la signature d’un accord entre la France et Israël, le 30 septembre 1957. Dans la nuit, la situation politique bascule : son ami, le président du Conseil Maurice Bourgès-Maunoury, est renversé par une motion de censure.

GPO L’ancien président Shimon Peres (a droite), qui a été sous-ministre de la Défense, avec le Premier ministre David Ben Gourion, de 1962.

Au matin c’est un ex-chef de gouvernement qui reçoit Shimon Pérès. Comment parapher l’accord sur nucléaire ? La réponse est trouvée : le document est signé et daté de la veille, comme l’a raconté Shimon Pérès dans son livre « Combat pour la Paix ».

C’est grâce à l’appui de la France qu’Israël a pu ériger la centrale nucléaire de Dimona

Prolixe sur ce sujet d’ordinaire hypersensible, Shimon Pérès a également livré, des années plus tard, des détails précis qui renseignent sur le soutien et l’intérêt des puissances occidentales au jeune Etat juif. C’est effectivement grâce à l’appui de la France, qu’Israël a pu ériger la centrale nucléaire de Dimona dans le désert du Négev (sud d’Israël), sur le modèle de celui de Saclay, sans que les États-Unis en fussent informés, ce dont ils devaient tenir rigueur à Israël.

AFP Le Premier ministre israélien David Ben Gourion à l'Elysée, le 6 juin 1961, avec président de la République Charles de Gaulle

Des centaines de techniciens français débarquent à cette époque dans la région de Beer-Sheva, dans le sud d’Israël, et travaillent avec des collègues israéliens cachés sous de fausses identités. Israël deviendra ainsi la sixième puissance nucléaire de la planète.

A l’origine de l’accord, le gouvernement de Ben Gourion est pourtant divisé sur le sujet. La ministre Golda Meir, par exemple, le trouve trop cher pour les finances fragiles du pays. Mais la doctrine sécuritaire et la survie de l’état prévalent. L'arme nucléaire devra assurer la survie du nouveau pays sur le long terme.

A l’origine de l’accord, le gouvernement de Ben Gourion est pourtant divisé sur le sujet

Mai 1958 : une nouvelle fois, les aléas de la vie politique française vont directement influer sur le cours des évènements en Israël. En pleine explosion de la poudrière algérienne, la IVe République tombe, le général de Gaulle revient au pouvoir. Malgré les premières déclarations officielles d’amitié, le nouvel homme fort français délivre son message aux responsables israéliens : il ne croit pas à la menace d’un axe égypto-soviétique et fait comprendre à la cheffe de la diplomatie Golda Meir qu’il ne compte pas participer à la course aux armements dans la région. "La France ne peut pas quand même pas éternuer à chaque fois qu’Israël s’enrhume", confie De Gaulle autour de lui.

De Gaulle fait comprendre à Golda Meir qu’il ne compte pas participer à la course aux armements dans la région

Le coup est rude pour Golda Meir, d’autant que son homologue, Maurice Couve de Murville, est proche des Egyptiens. Dès la prise de pouvoir de De Gaulle, on assiste donc à la naissance de la politique arabe de la France. Pour De Gaulle, il est temps de ralentir considérablement la coopération nucléaire avec la Israël. Cependant, l’exécutif français est divisé sur le sujet. Au sein de l’appareil militaro-industriel, on admire Israël et on continue à vouloir l’aider Israël malgré les consignes du sommet. Les liens persistent dans le dos du général de Gaulle, notamment avec le ministre à l’Energie atomique, Jacques Soustelle qui déclenchera l’irritation du Général.

AFP Golda Meir en 1969

D’autant que la France prépare elle aussi ses essais atomiques dans le Sahara. Le chef de l’Etat français, non atlantiste, considère que la souveraineté nationale est prépondérante. Paradoxalement, ce souci de l’indépendance nationale aurait pu amener De Gaulle à partager les vues israéliennes, mais il reste obnubilé par la question de l’équilibre des forces et veut maintenir la capacité de la France à parler à tout le monde. C’est l’alpha et l’oméga de la diplomatie française jusqu’à aujourd’hui et certainement l’une des raisons de son déclin.

Pour De Gaulle, il n’existe pas de volonté des pays arabes d’attaquer Israël

Les préparatifs des voisins d’Israël qui précédent la guerre des Six jours ne réussissent pas à infléchir la position française. Pour De Gaulle, il n’existe pas de volonté des pays arabes d’attaquer Israël. Depuis la fin de la guerre d’Algérie, la France renoue d’ailleurs officiellement avec la Syrie, la Jordanie, l’Irak et l’Egypte.

De son côté, Ben Gourion a donné son feu vert pour poursuivre le développement de la centrale de Dimona, malgré l’obligation d’en référer aux Français. La crise entre les deux pays est assumée, l’heure du divorce approche. A la veille de la Guerre des Six Jours, De Gaulle intime au gouvernement israélien : "Ne faites pas la guerre, surtout n’attaquez pas, vous en supporteriez les conséquences !"

Le 27 novembre 1967, questionné sur la victoire éclair des forces de Tsahal lors de la guerre des Six Jours, le général de Gaulle lâche une réponse murie de longue date en évoquant un Etat d’Israël "guerrier et résolu à s’agrandir" : "Certains même redoutaient que les Juifs, jusqu’alors dispersés, mais qui étaient restés ce qu’ils avaient été de tout temps, c’est-à-dire un peuple d’élite, sûr et dominateur n’en viennent, une fois rassemblés sur leur site de leur ancienne grandeur, à changer en ambition ardente et conquérante les souhaits très émouvants qu’ils formaient depuis dix-neuf siècles." Par cette tirade théâtrale, grandiloquente et perfide, le Général de Gaulle a mis fin ce jour-là à deux décennies d’amitié entre la France et Israël.

