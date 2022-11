Détention de Salah Hamouri en Israël : sa mère demande à Macron d'intervenir

Israël considère le Franco-palestinien comme un membre du groupe terroriste FPLP

La mère du Franco-palestinien Salah Hamouri, en détention administrative depuis mars en Israël, a demandé à Emmanuel Macron dans une lettre une "intervention ferme et effective" auprès des autorités israéliennes pour obtenir sa libération. "Monsieur le Président, votre intervention ferme et effective auprès des Israéliens est indispensable pour que cette situation stressante et douloureuse se termine", écrit dans sa missive datée du 18 novembre Denise Hamouri.

Salah Hamouri, âgé de 37 ans, a été condamné en mars à trois mois de détention administrative, une mesure permettant en Israël d'incarcérer des suspects sans accusation formelle. Sa détention a été prolongée une première fois en juin, puis à nouveau en septembre, par la justice militaire israélienne, qui le considère comme un membre du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP). Le Franco-Palestinien nie appartenir à cette organisation marxiste, considérée comme terroriste par l'Etat hébreu et l'Union européenne.

AFP PHOTO/AHMAD GHARABLI Salah Hamouri brandit un signe de victoire devant sa maison à Dahyat al-Barid, près de la ville de Ramallah, en Cisjordanie, le 19 décembre 2011.

Selon ses avocats, sa détention administrative pourrait être à nouveau prolongée le 4 décembre. "Les scénarios que nous anticipons sont : un autre renouvellement arbitraire de sa détention administrative, une éventuelle déportation forcée ou sa libération conditionnelle ou non", résument dans une lettre adressée à Emmanuel Macron ses avocats Me Clémence Bectarte, William Bourdon, Katherine Gallagher et Léa Tsemel.

"Votre action immédiate et votre pression détermineront la décision d'Israël", assurent-ils. Selon eux, "la complexité du contexte diplomatique et géopolitique qui constitue le sous-jacent de cette situation" n'est pas "incompatible" avec le fait que le chef de l'Etat fasse part "publiquement" de sa "préoccupation la plus vive" et demande sa "libération immédiate". Ces derniers mois, le ministère français des Affaires étrangères avait dit souhaiter que Salah Hamouri "soit libéré et qu'il puisse mener une vie normale à Jérusalem, où il est né et où il réside, et que son épouse et ses enfants obtiennent le droit de s'y rendre pour le retrouver".

Dans une lettre rédigée depuis la prison israélienne d'Ofer, en Cisjordanie, Salah Hamouri avait demandé à Emmanuel Macron de "faire pression" sur l'Etat hébreu. M. Hamouri avait été emprisonné en Israël entre 2005 et 2011 pour participation à la tentative d'assassinat de l'ancien grand rabbin d'Israël Ovadia Yossef, avant d'être libéré en 2011, peu avant le terme de sa peine, dans le cadre d'un échange de prisonniers ayant permis la libération du soldat franco-israélien Gilad Shalit.