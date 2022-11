Israël a fourni des informations sur les transferts d'armes iraniennes vers la Russie à des dizaines de pays

L'initiative israélienne vise à accroître la pression internationale sur Téhéran

Israël a fourni des renseignements à des dizaines de pays occidentaux et à l'OTAN sur les transferts d'armes de l'Iran vers Moscou pour soutenir sa guerre contre l'Ukraine, et a insisté auprès de ses alliés pour qu'ils fassent pression sur Téhéran, a mercredi le site Axios, citant des responsables anonymes et des câbles du ministère israélien des Affaires étrangères. Jérusalem aurait commencé à fournir des renseignements à ses alliés sur les ventes d'armes à la fin du mois d'octobre par l'intermédiaire de ses ambassades dans différentes capitales, une initiative qui "représente un changement dans le comportement israélien autour du rôle de l'Iran dans la guerre en Ukraine".

Selon les sources d'Axos, le partage d'informations entre Israël et ses alliés ne s'est pas accompagné d'un lobbying actif jusqu'au mois dernier, les Israéliens étant obligés de préserver un équilibre diplomatique afin d'éviter les tensions avec la Russie. Moscou a commencé à utiliser des drones suicide de fabrication iranienne en Ukraine à partir de l'automne qui ont eu un effet dévastateur. Ces dernières semaines, les drones ont frappé des infrastructures énergétiques et des cibles civiles ukrainiennes.

Tout en fournissant une aide humanitaire importante et en exprimant sa solidarité avec Kiev, Israël a maintenu une politique stricte consistant à ne pas fournir d'aide militaire à l'Ukraine, notamment des systèmes qui pourraient l'aider à intercepter les attaques de missiles et de drones russes, malgré les demandes répétées de Kiev. Les responsables israéliens invoquent régulièrement la nécessité stratégique de maintenir la liberté d'action en Syrie, dont l'espace aérien est largement contrôlé par la Russie, dans le cadre des efforts déployés pour empêcher l'Iran de s'implanter à ses frontières. Mais depuis fin octobre, Israël soulève activement auprès de ses alliés la question du transfert de drones iraniens vers la Russie et du possible transfert de missiles balistiques vers Moscou dans le but d'accroître la pression internationale sur Téhéran.

Israeli president Isaac Herzog Spokesperson office Drones explosifs de type "Shahad-136" qui ont été préparés pour être lancés dans le cadre d'un exercice qui s'est déroulé en Iran en décembre 2021

L'ambassadeur d'Israël à Moscou, Alexander Ben Zvi, a abordé la question avec le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov, la semaine dernière, afin de présenter les préoccupations croissantes d'Israël, rapporte Axos. Les responsables israéliens espéraient également organiser une conférence internationale en Israël "sur la prolifération des drones de fabrication iranienne", selon Axios.

L'Iran et la Russie ont d'abord nié l'utilisation de drones iraniens en Ukraine, contredisant plusieurs responsables occidentaux et des preuves en Ukraine montrant les restes de drones explosifs semblant correspondre aux drones iraniens Shahed. Téhéran a ensuite admis avoir envoyé des drones, mais a insisté sur le fait qu'ils avaient été fournis à son allié avant l'invasion de l'Ukraine par Moscou en février. Les Occidentaux ont contesté cette affirmation, affirmant que le premier envoi a eu lieu au cours de l'été.