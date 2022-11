Les forces de l'ordre ont fermé la zone, tandis que les démineurs ont été appelés sur place

La police israélienne a fermé samedi une entrée principale de Jérusalem après la découverte d'une bombe artisanale présumée près de l'emblématique pont des cordes, dans un contexte de tension accrue après les explosions meurtrières survenues dans la ville mercredi. La police a déclaré qu'un objet ressemblant à une petite bombe artisanale a été retrouvé. La zone a été bouclée et des démineurs ont été appelés pour s'occuper de l'engin.

La bombe présumée a ensuite été récupérée par la police pour être analysée. Il n'a pas été possible de savoir immédiatement s'il s'agissait réellement d'une bombe. La zone a ensuite été rouverte à la circulation piétonne et automobile. L'incident survient alors que la ville est en état d'alerte maximum et que la chasse à l'homme se poursuit pour retrouver une cellule terroriste présumée qui a fait exploser des engins explosifs à deux arrêts de bus à Jérusalem mercredi, tuant un adolescent et blessant plus de 20 autres personnes.

Menahem KAHANA / AFP Des médecins légistes recueillent des preuves sur les lieux d'une explosion à un arrêt de bus à Jérusalem, le 23 novembre 2022.

La police a déclaré dans un communiqué que ses agents, ainsi que le Shin Bet, recherchaient "toute personne impliquée" dans l'attaque terroriste. Immédiatement après l'attentat meurtrier, les autorités ont augmenté le nombre de policiers à Jérusalem, en particulier dans les zones très fréquentées. La police a déclaré vendredi qu'elle comptait accroître la présence policière dans toute la ville afin de donner "un sentiment de sécurité à tous les résidents et visiteurs de la ville".

L'accent devait être mis en particulier sur les lieux de culte, les centres commerciaux et les sites de loisirs qui devaient être très fréquentés pendant le week-end. La police a déclaré que si le public devait rester vigilant et signaler toute activité ou personne suspecte.