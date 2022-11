Isaac Herzog souligne l'importance de commémorer l'Holodomor, la famine qui a frappé l'Ukraine en 1932

Cette tragédie est considérée par Kiev comme un acte délibéré de génocide perpétré par le régime de Staline

Le président israélien Isaac Herzog a souligné qu'il était important de commémorer l'Holodomor, nom donné à la famine imputée au dirigeant soviétique Joseph Staline, qui a frappé les Ukrainiens entre 1932 et 1933, faisant entre quatre et dix millions de morts, et dont l'Ukraine marque samedi le 90è anniversaire. Dans une lettre envoyée vendredi au président ukrainien Volodymyr Zelensky, le dirigeant israélien a affirmé que le monde doit retenir la leçon de cette tragédie, alors que l'Ukraine est à nouveau confrontée à une pénurie alimentaire dans sa guerre avec la Russie.

Genya SAVILOV (AFP/File) Une exposition organisée au Parlement ukrainien pour commémorer l'Holodomor, la famine de 1932-1933

"Il est important de commémorer la mémoire des victimes de l'Holodomor, et je me rappelle combien j'ai été ému de déposer une couronne lors de ma visite, il y a un an, au site commémoratif en l'honneur de ceux qui ont péri", a écrit Herzog. "Ce mémorial est un rappel brutal de l'importance vitale de lutter contre la faim et de s'unir pour assurer la sécurité alimentaire, car nous ne devons jamais oublier que ce sont les innocents qui subiront les conséquences les plus dures lorsque la nourriture se fera rare", a-t-il ajouté.

L'Ukraine commémore la tragédie chaque année, le dernier samedi du mois de novembre. L'Holodomor, qui signifie "mort par famine" en ukrainien, est considéré par Kiev comme un acte délibéré de génocide perpétré par le régime de Staline dans le but d'anéantir la paysannerie et de tentative d'écraser les espoirs d'indépendance. La Russie rejette cette classification, arguant que la grande famine qui a sévi en URSS au début des années 1930 n'a pas seulement fait des victimes ukrainiennes, mais aussi russes, kazakhes, et parmi d'autres peuples.

Si Isaac Herzog n'a pas utilisé ce qualificatif, l'Allemagne ou encore le pape n'ont pas hésité à soutenir la comparaison. En Roumanie, les députés ont approuvé une résolution reconnaissant "l'Holodomor comme un crime contre le peuple ukrainien et l'humanité", tandis que le sénat irlandais a adopté jeudi une motion visant à reconnaître l'Holodomor "comme un génocide du peuple ukrainien".

La lettre de M. Herzog à M. Zelensky est parue au lendemain d'un entretien téléphonique entre les deux hommes au cours duquel le dirigeant ukrainien a déploré la situation énergétique désastreuse de son pays à l'approche de l'hiver.