Israël: une seconde victime de l'attentat de Jérusalem succombe à ses blessures

Tedsa Tashume Ben Ma'ada, était dans un état critique depuis l'attaque

Tedsa Tashume Ben Ma'ada, un Israélien de 50 ans blessé lors de l'attentat de Jérusalem mercredi, et qui était depuis dans un état critique, a succombé samedi à ses blessures au centre médical Shaare Zedek a indiqué un porte-parole de l'hôpital. "La famille de Tedsa remercie le peuple d'Israël pour son soutien et demande que sa vie privée soit respectée et que personne ne contacte la famille", a déclaré l'hôpital dans un communiqué.

La chasse à l'homme se poursuit pour retrouver la cellule terroriste présumée qui a fait exploser des engins explosifs à deux arrêts de bus à Jérusalem mercredi, qui avait jusqu'à aujourd'hui coûté la vie un adolescent et blessé plus de 20 autres personnes.

La police a déclaré dans un communiqué que ses agents, ainsi que le Shin Bet, recherchaient "toute personne impliquée" dans l'attaque terroriste. Immédiatement après l'attentat meurtrier, les autorités ont augmenté le nombre de policiers à Jérusalem, en particulier dans les zones très fréquentées. La police a déclaré vendredi qu'elle comptait accroître la présence policière dans toute la ville afin de donner "un sentiment de sécurité à tous les résidents et visiteurs de la ville".