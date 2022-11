Des pirates informatiques font fuiter les données personnelles de plus de 100 000 Israéliens

Les hackers ont mis en vente les fichiers de plusieurs entreprises israéliennes sur la toile

Un nouveau groupe de hackers appelé BlackMagic a piraté plusieurs sites israéliens au cours du week-end dernier et a divulgué des données personnelles et des photos d'identité de plus de 100 000 Israéliens. Les pirates ont attaqué les sites avec des messages pop-up. Selon l'entreprise américano-israélienne Check Point Software Technologies, le groupe détient encore des données d'entreprises et de civils israéliens.

Parmi les entreprises dont les pirates affirment avoir accès aux données figurent les entreprises publiques Elbit Systems et Rafael Advanced Defense Systems, qui développent des technologies militaires, ainsi que plusieurs sociétés de transport et de logistique. Certaines des données dateraient des derniers mois, ce qui signifie que la menace est récente et que les entreprises n'ont pas remarqué le piratage de leurs données.

À la fin du week-end, le groupe de hackers a mis en vente les fichiers qu'ils ont capturés auprès de plusieurs entreprises israéliennes avec les informations personnelles de leurs clients en échange d'un bitcoin (56 500 NIS ou 15 618 euros, à ce jour). Ils ont demandé aux acheteurs potentiels de les contacter via l'application de messagerie instantanée Telegram.

Israël est régulièrement la cible de pirates informatiques dont certains sont soupçonnés d'oeuvrer pour le compte de l'Iran.