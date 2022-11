Le Siège de la lutte contre le terrorisme conseille aux Israéliens de ne pas aller au Qatar : "c'est dangereux"

Les témoignages sur l'hostilité des habitants et des touristes à l'égard des Israéliens se multiplient

Le Siège de la lutte contre le terrorisme déconseille aux Israéliens de se rendre au Qatar pour assister aux matchs du Mondial, estimant qu'ils encouraient un danger. Depuis quelques jours, l'organisme procède à des évaluations quotidiennes de la situation, au vu des témoignages d'Israéliens sur l'hostilité des habitants et de nombreux touristes des pays arabes et du Moyen-Orient venus assister au Mondial.

L'avertissement de voyage est d'ailleurs passé dimanche au niveau 3, juste un rang en dessous des pays ennemis tels que le Liban, l'Iran, la Syrie, le Yémen et l'Irak. Concernant les Israéliens qui sont en ce moment sur place, le siège de la lutte contre le terrorisme leur a recommandé de faire profil bas, de ne pas dire qu'ils étaient israéliens, de ne pas parler hébreu dans les rues et de ne pas afficher des symboles juifs ou israéliens afin d'éviter les frictions.

De nombreux Israéliens venus à Doha ont affirmé avoir été confrontés à l'hostilité et à la haine de locaux et de supporters. Moav Vardy, le reporter de la chaîne Kan a raconté s'être fait crier dessus par un supporter saoudien qui lui a dit : "Vous n'êtes pas le bienvenu ici. C'est le Qatar. C'est notre pays. Il n'y a que la Palestine ; pas d'Israël". Dans d'autres vidéos qui ont circulé sur internet, des personnes se tiennent derrière des reporters israéliens et brandissent des drapeaux palestiniens.

https://twitter.com/i/web/status/1596536535167381504 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le reporter du Yediot Ahronoth pour la Coupe du monde, Raz Shechnick, a décrit sur Twitter l'atmosphère de rejet et d'hostilité de la part des locaux et des étrangers à son égard.

"Nous ne voulions pas écrire ces mots. Mais après 10 jours à Doha, nous ne pouvons pas cacher ce que nous vivons. Nous nous sentons détestés, dans un environnement d'hostilité, pas accueillis", a écrit le journaliste.

Samedi, des supporters tunisiens ont brandi une banderole portant l'inscription "Palestine libre", malgré la décision du Qatar et de la FIFA d'interdire les manifestations politiques lors des matchs. Cette mesure a notamment conduit à la confiscation d'articles aux couleurs arc-en-ciel en soutien à la communauté LGBTQ et de pancartes iraniennes contre le régime.

Entre 10 et 20 000 Israéliens ont prévu de se rendre au Qatar pour assister aux matchs du Mondial.