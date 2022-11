Israël : le président Isaac Herzog accueille son homologue letton à Jérusalem

La Lettonie a consacré près de 1 % de son PIB au soutien de Kiev, proportionnellement plus que tout autre pays

Le président israélien Isaac Herzog a accueilli lundi son homologue letton Egils Levits à Jérusalem dans le cadre d'une visite d'État officielle du dirigeant balte. Les deux dirigeants ont participé à une réunion diplomatique à la résidence du président dans la capitale israélienne après qu'Egils Levits a été accueilli par une fanfare militaire jouant les hymnes nationaux des deux pays et une inspection de la garde d'honneur. Egils Levits, 67 ans, a des origines juives par son père Jonas Levits, qui était un ingénieur juif à Riga, la capitale lettone.

Selon un communiqué du bureau du président, Isaac Herzog a salué le président letton dans sa langue en lui disant "Labdien, prezidenta kungs ! Sve" (Bonjour, Monsieur le Président).

Office of the President De gauche à droite : la première dame de Lettonie Andra Levite, le président de Lettonie Egils Levits, le président d'Israël Isaac Herzog et la première dame d'Israël Michal Herzog, à Jérusalem, Israël, 28 novembre 2022

La Lettonie partage sa frontière orientale avec la Russie et M. Levits avait confié à Christian Malard, animateur de "Malard en liberté " sur i24NEWS, en février dernier, quelques jours seulement avant que Moscou n'envoie ses chars envahir l’Ukraine, être contre l'invasion militaire lancée par le Kremlin.

"La Russie veut revenir à l'époque de l'empire soviétique, mais le monde démocratique soutient toujours l'ordre international fondé sur des règles et la Lettonie soutient également cet ordre, car il garantit la paix dans le monde", avait alors déclaré M. Levits.

Le pays balte étant membre de l'OTAN et de l'Union européenne, Egils Levits a souligné l'importance pour l'Occident de maintenir "une position unie contre la Russie." La Lettonie a consacré près de 1 % de son PIB au soutien de Kiev, proportionnellement plus que tout autre pays. En avril, M. Levits a été l'un des premiers dirigeants occidentaux à se rendre dans la capitale ukrainienne et à rencontrer le président Volodymyr Zelensky.