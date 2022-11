De la sécurité israélienne ou du défi d'assurer sur tous les fronts, par Ariel Schmidberg

Au moment où ces lignes étaient écrites, un terroriste palestinien a perpétré un autre attentat

Au début de chaque nouvelle année, la Direction des renseignements de Tsahal publie ses prévisions sécuritaires. Ceux qui s'affichaient optimistes pour 2023 pourraient être déçus, au vu des tendances.

Quelque 281 incidents terroristes ont eu lieu en 2022 en Cisjordanie, contre "seulement" 91 pour l'année précédente. Les données publiées par Tsahal cette semaine montrent également qu'environ 550 (!) attaques terroristes ont été déjouées depuis le début de 2022. Cela s'ajoute aux 250 armes illégales saisies, et aux arrestations d'environ 2 500 (!) personnes soupçonnées d'activités terroristes. Mais, comme nous le savons, le renseignement préventif n'est pas infaillible et, selon les données diffusées, depuis le début de la vague actuelle de terrorisme, 31 personnes ont été assassinées et des dizaines d'autres blessées jusqu'à présent - le nombre le plus élevé de la dernière décennie -.

"Il ne sera pas facile d'endiguer cette violence sans mesures significatives"

Et cela ne montre aucun signe d'arrêt. Au moment où ces lignes étaient écrites, un terroriste palestinien a perpétré un autre attentat à la voiture bélier en Cisjordanie, blessant modérément une jeune femme de 20 ans. L'augmentation des attentats, associée à l'affaiblissement du contrôle de l'Autorité palestinienne sur le terrain, indique qu'il ne sera pas facile d'endiguer cette violence sans mesures significatives.

Du point de vue d'Israël, il est très important, voire essentiel, de poursuivre autant que possible la coopération avec l'Autorité palestinienne (AP) en matière de sécurité. Pour autant, l'affaiblissement de l'AP rend cette coordination moins efficace. Si la Cisjordanie était le seul défi israélien, il serait possible de procéder avec détermination et sans relâche jusqu'à ce que la vague d'attentats cesse. Mais Israël a toujours été confronté à des menaces parallèles. De tous temps et sur tous les fronts.

De la contrebande d'armes en Syrie vers l'organisation terroriste Hezbollah, en passant par l'armement du Hamas dans la bande de Gaza (qui, à tout moment, se prépare à la prochaine escalade). De la course au nucléaire sans fin de l'Iran à la cybermenace qui pourrait perturber la vie des citoyens du pays en quelques clics sur l'ordinateur. Les menaces sont différentes dans leur nature et leur influence, tout comme les préparatifs de l'échelon de sécurité pour y faire face. Les rapports des médias étrangers sur les "explosions mystérieuses" en Iran, ou sur le fait que les avions de l'armée de l'air israélienne bombardent des camions spécifiques dans un long convoi quelque part à la frontière entre la Syrie et l'Irak, indiquent clairement l'étendue du renseignement d'Israël, même loin de chez lui. Il s'agit d'une combinaison de connaissances, de capacités, de tactiques et d'exécution. Mais, comme nous l'avons dit, le renseignement n'est pas infaillible et, comme l'a montré la Coupe du monde de football, même le meilleur gardien de but peut parfois manquer ses objectifs.

Il ne fait aucun doute qu'Israël sait comment faire face à ces menaces générales, mais les menaces deviennent plus difficiles et plus sophistiquées. Et lorsque c'est le cas, ce qu'il faut, c'est transmettre l'unité et la force - établir un gouvernement dès que possible et montrer à l'ennemi, sur tous les fronts et à toutes les distances, qu'il y a des mains sûres et stables au volant.