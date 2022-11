Exposition à l'ONU sur l'expulsion des Juifs des pays arabes

"Pendant 75 ans, l'ONU a raconté une histoire fausse sur la 'Nakba', provoquée par les Palestiniens"

La mission israélienne auprès des Nations unies, dirigée par l'ambassadeur Gilad Erdan, a inuaguré mardi sa première exposition sur l'expulsion des Juifs des pays arabes et d'Iran au siège de l'ONU à New York. Le lancement de l’exposition coïncide avec le 75e anniversaire du plan de partage de l'ONU et la Journée de commémoration du départ et de l'expulsion des Juifs des pays arabes et d'Iran. L'exposition sera présentée pendant une semaine.

"Pendant 75 ans, l'ONU a raconté une histoire complètement fausse sur la 'Nakba', que les Palestiniens ont eux-mêmes provoquée par leur refus d'accepter le plan de partage. Après une longue lutte, nous avons pu présenter une exposition à l'ONU qui raconte l'histoire de la véritable Nakba - la Nakba des Juifs qui ont été expulsés des pays arabes et d'Iran. Je combattrai par tous les moyens le faux récit que les Palestiniens diffusent à l'ONU", a déclaré l'ambassadeur d'Israël aux Nations Unies, Gilad Erdan.

L'exposition comprend des documents historiques et des photos qui illustrent la vie des Juifs dans les pays arabes et en Iran, qui a brutalement pris fin après le plan de partage du territoire par les Nations unies, qui prévoyait un État juif et un État arabe. Le plan avait été accepté par les Juifs mais refusé par les Arabes.

"Un jour après cette décision, les Juifs ont été violemment et cruellement expulsés des pays arabes et d'Iran", a précisé Gilad Erdan, ajoutant que "depuis le plan de partage, que les Arabes ont rejeté et que l'État d'Israël a accepté, l'histoire de la Nakba palestinienne a été racontée ici à l'ONU, une histoire qui efface la véritable Nakba" des Juifs arabes.