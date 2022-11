Cisjordanie: un Palestinien tué dans des heurts avec l'armée israélienne

Les forces israéliennes sont venus à Ya'bad pour arrêter un homme soupçonné d'activité terroriste

Un Palestinien a été tué mercredi lors d'affrontements avec les forces de sécurité israéliennes dans la ville de Ya'bad, près de Jénine, en Cisjordanie, ont rapporté les autorités palestiniennes. L'armée israélienne et le Shin Bet sont intervenus dans cette localité pour arrêter Abdul Ghani Herzallah, déjà emprisonné à deux reprises en Israël, qui était soupçonné d'avoir récemment mené des activités terroristes.

Auu cours de l'opération, des affrontements ont éclaté au cours desquels des Palestiniens armés ont ouvert le feu et lancé des engins explosifs sur les troupes, a déclaré l'armée israélienne. Aucune victime n'est à signaler au sein des forces de sécurité. L'armée a indiqué que ses troupes ont saisi sur Herzallah, lors de son arrestation, un fusil d'assaut M16, une veste militaire et 50 000 shekels (14 000 euros) en espèces, destinés à financer des activités terroristes.

Le ministère de la Santé de l'Autorité palestinienne a déclaré que l'homme tué - nommé par les médias comme Muhammad Tawfiq Badarneh - a reçu une balle dans la poitrine pendant les affrontements. Mardi, quatre Palestiniens ont été tués lors de heurts avec les troupes israéliennes en Cisjordanie, et un cinquième a été tué après avoir commis un attentat à la voiture piégée qui a grièvement blessé un soldat.

Photo by Olivier Fitoussi/Flash90 Les forces de sécurité israéliennes sur les lieux d'une attaque à la voiture bélier près de Migron, en Cisjordanie, le 29 novembre 2022.

Les tensions en Cisjordanie se sont renforcées au cours de l'année écoulée, Tsahal ayant lancé une vaste offensive antiterroriste principalement axée dans la région de Jénine pour endiguer une série d'attentats palestiniens qui ont fait 31 morts en Israël et en Cisjordanie depuis le début de l'année. L'opération a permis de procéder à plus de 2 500 arrestations lors de raids quasi quotidiens, mais a également fait plus de 150 morts parmi les Palestiniens, dont beaucoup - mais pas tous - lors d'attaques ou d'affrontements avec les forces de sécurité.