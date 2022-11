Zelensky souhaite qu'Israël cesse son équilibre diplomatique entre l'Ukraine et la Russie

L'ambassade d'Israël à Kiev va rouvrir temporairement ses portes dès la semaine prochaine

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré mercredi qu'il ne souhaite pas qu'Israël maintienne un équilibre diplomatique entre l'Ukraine et la Russie, dans des propos rapportés par l'agence Reuters. Après l'invasion en Ukraine, Israël qui a adopté une position prudente, faisant valoir des liens privilégiés avec les deux pays, s'est abstenu de fournir des armes à Kiev mais a envoyé des équipements défensifs, notamment des casques et des gilets par-balles, malgré les demandes répétées des responsables ukrainiens pour obtenir des armes de défense aérienne.

Israël a jusqu'à présent refusé de répondre aux demandes de l'Ukraine car il souhaite maintenir sa liberté d'action en Syrie, afin d'empêcher l'Iran de s'installer à ses frontières. À cette fin, l'État hébreu coopère avec l'armée russe, qui contrôle largement l'espace aérien de la Syrie.

Par ailleurs, l'ambassade d'Israël à Kiev va rouvrir temporairement ses portes dès la semaine prochaine pour la première fois depuis la fin du mois de septembre, a déclaré un responsable israélien au Time of Israel. Des discussions ont eu lieu au ministère des Affaires étrangères cette semaine concernant une ouverture permanente de l'ambassade d'Israël en Ukraine, mais la situation sécuritaire ne le permet pas.

Depuis le mois de mai, l'ambassade a été rouverte périodiquement pour des périodes de deux semaines, tandis que cette fois-ci, elle sera ouverte pendant 10 jours. Trois diplomates, dont l'ambassadeur Michael Brodsky, travailleront à partir de l'ambassade. Lui et son équipe travaillent à Varsovie, en Pologne, lorsqu'ils ne sont pas à Kiev.

La Russie ayant intensifié ses attaques de missiles et de drones sur Kiev et d'autres villes ukrainiennes ces dernières semaines, l'ambassade est restée fermée pour des raisons de sécurité. Aucun des membres du personnel local de l'ambassade n'a été blessé dans les frappes, et les diplomates israéliens sont en contact avec eux quotidiennement.