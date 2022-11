Tsahal et l'armée américaine simulent des frappes sur l'Iran lors d'un exercice aérien conjoint

Les activités conjointes des deux armées au Moyen-Orient vont "considérablement être élargies"

L'armée israélienne a publié mercredi les images et les détails d'une série d'exercices aériens conjoints organisés avec l'armée américaine cette semaine, simulant des frappes contre l'Iran et ses mandataires terroristes dans la région. Au cours des exercices, qui se sont déroulés au-dessus d'Israël et de la mer Méditerranée, quatre avions de chasse F-35i de l'armée israélienne, accompagnés de quatre avions F-15 américains et d'un avion de ravitaillement en vol KC-135 américain, ont ravitaillé en vol plusieurs avions de chasse F-16i de l'armée israélienne.

Tsahal a indiqué que les exercices ont également simulé un scénario opérationnel et des vols longue distance. "La Direction du renseignement a mené une simulation approfondie reproduisant une campagne contre des pays lointains", a ajouté l'armée, faisant apparemment référence à l'Iran. "Cet exercice a permis de tester les capacités de Tsahal en matière de collecte de renseignements, de recherche et de définition des cibles, et de mise à disposition des renseignements aux forces opérationnelles."

"Ces exercices sont un élément clé de la coopération stratégique croissante des deux armées en réponse aux préoccupations communes au Moyen-Orient, notamment celles posées par l'Iran", a ajouté Tsahal L'exercice conjoint a été décidé lors du voyage du chef d'état-major de Tsahal Aviv Kochavi aux États-Unis la semaine dernière, où il a tenu des réunions avec de hauts responsables américains pendant cinq jours, axées sur la menace iranienne. Le général israélien a avait affirmé que les deux armées devaient accélérer les projets de préparation d'actions offensives contre l'Iran. La semaine dernière, Kochavi a déclaré que les activités conjointes avec l'armée américaine au Moyen-Orient allaient "considérablement être élargies" dans un avenir proche.

IDF Spokesperson's Unit Le chef d'état-major de l'armée israélienne, Aviv Kochavi aux États-Unis en novembre 2022.

"Au cours des discussions, nous avons convenu que nous sommes à un moment critique qui nécessite l'accélération des plans opérationnels et de la coopération contre l'Iran et ses mandataires terroristes dans la région", a-t-il déclaré.