Israël : Benny Gantz fustige le parti d'extrême droite Noam pour avoir qualifié l'Égypte d'ennemi

"L'État d'Israël considère l'Égypte comme un allié essentiel" (Benny Gantz)

Le ministre israélien de la Défense sortant, Benny Gantz, a sévèrement critiqué jeudi le parti d'extrême droite Noam, pour avoir qualifié de "soldats de l'ennemi" les troupes égyptiennes qui ont combattu Israël pendant la Guerre des Six Jours en 1967. Noam a fait cette déclaration après que le radiodiffuseur public Kan a rapporté qu'Israël envisageait d'ériger un monument commémorant les commandos égyptiens tués pendant la guerre.

C'est une "idée délirante" d'ériger un monument "à la mémoire des soldats de l'ennemi qui ont essayé de nous détruire. Le peuple d'Israël a voté pour un État avec une identité juive, et c'est ce qu'il sera", a déclaré le parti Noam. Benny Gantz considère que cette déclaration revient à qualifier l'Égypte d'aujourd'hui d'État ennemi, rappelant l'importance de l'accord de paix signé entre Israël et l'Égypte en 1979 pour la stabilité de la région.

"Ces dernières années, nous avons encore approfondi notre coopération dans des domaines supplémentaires. L'État d'Israël et les autorités de défense israéliennes considèrent l'Égypte comme un allié essentiel", a déclaré Benny Gantz dans des tweets publiés en hébreu, en anglais et en arabe. Il a qualifié la déclaration de Noam d'"infondée et de grave erreur stratégique", exhortant le nouveau Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à la condamner.

Plus tôt cette année, Haaretz et Ynet ont rapporté que les soldats égyptiens auxquels le mémorial rendrait hommage ont été tués par les troupes israéliennes et enterrés dans une fosse commune dans le centre d'Israël. C'est le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi qui avait soulevé cette question en juillet avec le Premier ministre sortant Yair Lapid. Une délégation égyptienne doit se rendre en Israël la semaine prochaine pour en discuter, indique Kan.