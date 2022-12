Bahreïn : des manifestants scandent "mort à Israël" avant la visite d'Isaac Herzog

Herzog, qui doit partira dimanche, sera le premier chef d'État israélien à se rendre au Bahreïn

Des manifestants à Bahreïn ont scandé "mort à Israël" vendredi lors de rassemblements dans plusieurs régions du petit pays contre la visite du président de l'État hébreu, Isaac Herzog, dans cet État du Golfe, prévue dimanche. Selon Ynet, les manifestants étaient affiliés à des groupes d'opposition qui soutiennent l'Iran. Certains portaient des pancartes à l'effigie d'Herzog sur lesquelles on pouvait lire "criminel" et "vous n'êtes pas le bienvenu à Bahreïn".

https://twitter.com/i/web/status/1598718949214019592 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Les autorités bahreïnies ont autorisé les manifestations anti-israéliennes vendredi, mais n'autoriseront pas d'événements similaires pendant la visite d'Isaac Herzog. Un média d'opposition bahreïni a déclaré que les manifestants avaient brûlé un drapeau israélien et s'étaient heurtés à la police anti-émeute. Jeudi, Channel 12 a indiqué que le Shin Bet avait décidé de renforcer le dispositif de sécurité du président israélien pour son voyage à la suite d'une campagne virulente sur les réseaux sociaux menée par des militants de l'opposition bahreïnie. L'un des messages des activistes contre Herzog disait : "Toute normalisation est un acte de trahison. Ne venez pas."

Herzog, qui doit décoller dimanche pour sa visite d'État, à l'invitation du roi Hamad bin Isa Al Khalifa, sera le premier chef d'État israélien à se rendre au Bahreïn. Pendant son séjour, il rencontrera des membres de la communauté juive locale et des hauts fonctionnaires du gouvernement. Il sera accompagné d'un groupe d'hommes d'affaires israéliens qui se rencontrera le Conseil de développement économique de Bahreïn.

Le lendemain, Herzog se rendra aux Émirats arabes unis pour y rencontrer son homologue émirati Mohammed bin Zayed Al Nahyan, le dirigeant d'Abou Dhabi. Le président israélien assistera également à un débat sur la conquête spatiale initiée par Abou Dhabi.

Israël a normalisé ses relations avec les EAU et Bahreïn en 2020 dans le cadre des accords d'Abraham négociés par les États-Unis. L'accord a ouvert la voie à la normalisation avec le Maroc quelques mois plus tard. En janvier, Isaac Herzog a effectué un voyage de deux jours à Abu Dhabi et à Dubaï, tandis que le mois dernier, le Premier ministre désigné Benjamin Netanyahou a invité le prince héritier et Premier ministre de Bahreïn, Salman bin Hamad Al Khalifa à se rendre en Israël, lors d'une conversation téléphonique.