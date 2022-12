Israël mène des frappes sur Gaza en réponse à un tir de roquette sur son territoire

Les frappes ont visé un site d'entraînement et une zone non habitée et n'ont fait aucun blessé

L'aviation israélienne a mené des frappes aériennes dans la nuit de samedi à dimanche contre des sites du mouvement terroriste Hamas dans la bande de Gaza après un tir de roquette vers le territoire israélien. Samedi soir, l'armée israélienne avait fait état d'un tir de roquette de la bande de Gaza vers Israël, le premier en un mois. Ce tir intervenait alors que le Jihad islamique, une des factions armées palestiniennes de la bande de Gaza avait menacé Israël de représailles après l'élimination de deux de ses dirigeants, jeudi à Jénine, dans le nord de la Cisjordanie. En réponse au tir de roquette dans la soirée de samedi, "les avions de chasse de Tsahal ont visé cette nuit (dimanche) un site de fabrication d'armes appartenant à l'organisation terroriste Hamas", au pouvoir dans la bande de Gaza, a indiqué l'armée dans un communiqué, précisant qu'il s'agissait du site dans lequel "la majorité des roquettes" du Hamas sont fabriquées. "En outre, l'armée israélienne a ciblé un tunnel terroriste du Hamas dans le sud de la bande de Gaza", ajoute le communiqué. Quelques heures plus tard, l'armée a indiqué avoir ciblé un poste militaire du Hamas "en réponse à des tirs depuis la bande de Gaza contre les avions de combat" israéliens. La branche armée du Hamas a indiqué avoir utilisé des missiles anti-aériens lors des bombardements des avions de combat israéliens sur l'enclave. Nati Shohat/Flash90 Une roquette tirée par des terroristes de Gaza sur Israël Des sources sécuritaires à Gaza ont fait état de deux frappes contre le sud du territoire, l'une contre un site d'entraînement militaire à Khan Younès, et l'autre dans une zone non habitée proche de Rafah. Ces frappes n'ont pas fait de blessés, selon des sources médicales palestiniennes. "L'ennemi sioniste étend son agression contre notre peuple en bombardant brutalement la bande de Gaza, après son crime d'hier d'avoir exécuté le martyr Ammar Mufleh à Hawara", a déclaré le porte-parole du Hamas Hazem Qassem.