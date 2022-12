Israël : un véhicule force le point de contrôle à l'aéroport Ben Gourion, les passagers se couchent au sol

Les agents de sécurité ont neutralisé le véhicule et les deux passagers ont été arrêtés

Un incident inhabituel s'est produit à l'aéroport Ben Gourion dimanche matin, après qu'un véhicule a forcé le poste de contrôle qui se trouve à quelques centaines de mètres de l'autoroute, à l'entrée de la zone aéroportuaire. Alors que les agents de sécurité tentaient d'arrêter les contrevenants, il a été demandé aux passagers du terminal 3 de s'allonger sur le sol et de ne pas bouger pendant quelques minutes.

Les agents ont finalement tiré sur le véhicule qui prenait la fuite et ont légèrement blessé l'un des passagers, qui a tenté de s'échapper à pied. Le véhicule s'est ensuite immobilisé, et les deux passagers, soupçonnés d'avoir volé le véhicule, ont été arrêtés, puis transférés aux autorités pour être interrogés. L'Autorité aéroportuaire israélienne a déclaré que "le véhicule avait été arrêté sur la route en direction du Terminal 3", et que "l'incident faisait l'objet d'une enquête".

Le terminal 3, qui regroupe la majorité des vols au départ de Tel Aviv, se trouve à quelques kilomètres du poste de contrôle à l'entrée de la zone aéroportuaire. Cette configuration permet de contrôler ce genre d'incident, et laisse du temps pour appréhender d'éventuels suspects avant qu'ils n'accèdent au terminal où se trouvent en permanence des milliers de passagers.

En septembre dernier, un Palestinien avait lui aussi forcé le poste de contrôle à l'entrée de l'aéroport Ben Gourion avec un véhicule volé. Un agent de sécurité avait alors sorti son arme et tiré sur la voiture. Le suspect, un résident de Cisjordanie âgé de 35 ans, s'était enfui vers une station-service, abandonnant le véhicule. Il avait ensuite été arrêté.