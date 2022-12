Palestiniens : "la colonisation se répand comme un cancer sur notre terre" (Mahmoud Abbas)

Le président de l'AP s'est engagé à agir pour traduire Israël en justice

Le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a déclaré dimanche dans un discours télévisé que les Arabes palestiniens "ont le droit légitime de lutter contre l'occupation colonialiste qui mène une agression systématique contre notre terre et notre peuple par le biais de ses soldats et de ses colons terroristes". "Chaque jour, et plus encore, chaque heure, il y a de violentes attaques et des violations israéliennes contre notre peuple, notre terre et nos lieux saints", a-t-il martelé.

"La colonisation israélienne se répand comme un cancer sur notre terre. Les colons terroristes font des ravages sur la terre et détruisent les cultures et les animaux, et les meurtres quotidiens des soldats de l'occupation ne cessent pas", a-t-il accusé. Le président de l'AP a souligné que les Palestiniens "ne lèveront jamais un drapeau (blanc)" et qu'ils continueront à "lutter contre l'occupation et l'agression."

"Nous agirons également au niveau international avec les amoureux de la paix et de la justice à nos côtés pour forcer Israël, l'État occupant, à mettre fin à l'occupation et à l'agression et à le traduire en justice pour ses crimes et ses violations du droit international", a-t-il ajouté.

Ces dernières semaines, la tension est montée d'un cran en Cisjordanie à la suite de raids israéliens visant à arrêter des Palestiniens recherchés.

A lire : ANALYSE - Mahmoud Abbas : le jour d'après