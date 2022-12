Netanyahou refuse de soutenir ouvertement la candidature de Trump à la présidence

Le PM israélien a désapprouvé a rencontre de l'ancien président avec des personnalités antisémites

Le leader du Likoud Benjamin Netanyahou a évité de répondre à la question de savoir s'il soutenait la candidature de l'ancien président américain Donald Trump à la Maison Blanche, dimanche, évoquant son estime pour son ancien allié et la désapprobation vis-à-vis de sa rencontre avec des personnalités antisémites, lors de l'émission "Meet the Press" sur la chaîne américaine NBC.

Netanyahou a refusé catégoriquement de soutenir Trump, marquant ainsi un changement radical, mais prévisible, par rapport à ses liens antérieurs et non dissimulés à l'ancien dirigeant américain. "Laissez-moi en dehors de ça", a plaisanté Netanyahou lorsque Chuck Todd lui a demandé s'il souhaitait voir Trump de retour dans le bureau ovale, qualifiant la question de "mine". "Je traiterai avec quiconque sera élu président, ceux avec qui j'ai travaillé dans le passé et tout nouveau venu, parce que le lien entre Israël et l'Amérique... C'est vraiment un lien entre les peuples et un lien civilisationnel, et il est fort", a ajouté Netanyahou, qui devrait redevenir très prochainement Premier ministre.

Donald Trump est sous le feu des critiques en raison d'un récent dîner au cours duquel il a accueilli le rappeur antisémite Kanye West et le négationniste Nick Fuentes, ce qui a amené certains de ses soutiens à prendre publiquement leurs distances. Netanyahou - qui a été accusé au cours de la dernière décennie de favoriser les républicains par rapport aux démocrates, avec lesquels il est souvent en désaccord, a entretenu des liens étroits avec Trump pendant sa présidence.

SAUL LOEB (AFP) Donald Trump et Kanye West dans le Bureau ovale le 11 octobre 2018

En tant que Premier ministre, Netanyahou n'a cessé de tarir d'éloges Trump, le qualifiant de plus grand ami d'Israël à la Maison Blanche et affirmant que les liens entre Jérusalem et Washington n'avaient jamais été aussi bons que sous le règne du magnat de l'immobilier, qui s'est attiré les sympathies israéliennes en déplaçant l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, en reconnaissant la ville comme capitale d'Israël, et en reconnaissant l'annexion du plateau du Golan par Israël.

Netanyahou a répété cet éloge lors de l'interview sur NBC, mais a également critiqué le dîner avec West et Fuentes, affirmant qu'il était "mauvais". "Sur cette question, sur Kanye West et cet autre invité, je pense que ce n'est pas inacceptable, c'est tout simplement mauvais. Et j'espère qu'il entrevoit une façon de rester en dehors de tout ça et de les condamner", a déclaré Netanyahou.

Tout en admettant que les récents débordements de M. West peuvent être dus à des problèmes de "personnalité" plutôt qu'à des opinions. Netanyahou a souligné que "quiconque le dit, pour quelque raison que ce soit, a tort. On ne fait pas l'éloge d'Hitler. Hitler est le plus grand meurtrier de masse de tous les temps. Quiconque fait son éloge est dans l'erreur", a-t-il affirmé. Netanyahou a ajouté qu'il doute que Trump continue à fraterniser avec des antisémites déclarés "parce qu'il comprend probablement que c'est franchir une ligne rouge."