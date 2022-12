"Jeddah, Salaam Aleikum", salue le pilote de l'avion d'Isaac Herzog au-dessus du ciel saoudien

Israël et l'Arabie saoudite n'ont pas de relations diplomatiques, mais des liens se sont intensifiés récemment

Le pilote de l'avion transportant le président israélien Isaac Herzog d'Abu Dhabi à Tel Aviv a salué chaleureusement les contrôleurs aériens saoudiens alors qu'il survolait l'espace aérien du royaume. Un journaliste de Channel 12 a publié une courte vidéo du cockpit montrant le bref échange du pilote avec les contrôleurs au sol dans la ville portuaire saoudienne de Jeddah, sur la mer Rouge.

"Jeddah, Salaam Aleikum" a déclaré le pilote israélien, avant de donner les détails du vol Arkia Airlines, qui lui ont été répétés par le contrôleur aérien saoudien. Ce bref échange a également été diffusé sur la chaîne 12 mardi soir.

Israël et l'Arabie saoudite n'ont pas de relations diplomatiques officielles, mais des liens secrets se sont intensifiés ces dernières années, car le prince héritier saoudien, Mohammad ben Salmane, voit en Israël un partenaire stratégique dans la lutte contre l'influence iranienne dans la région. Cependant, le ministre saoudien des Affaires étrangères Adel Al-Jubeir, a déclaré mardi que la normalisation avec Israël n’était qu’une question de temps.

Malgré l'absence de liens officiels, l’Arabie saoudite avait autorisé les compagnies aériennes israéliennes à survoler son territoire pour les vols à destination et en provenance des pays du Golfe après la signature des accords d'Abraham en 2020. Autorisation élargie cet été pour inclure des vols commerciaux à destination et en provenance d'Israël vers des destinations comme l'Inde, la Thaïlande ou la Chine.

Isaac Herzog, qui revenait d’une visite de deux jours à Bahreïn et aux Émirats arabes unis, y a déclaré que les dirigeants israéliens devaient continuer à œuvrer à l'élargissement des accords d'Abraham. "Cela a commencé comme un accord, s'est transformé en liens entre les États, et maintenant les pays cherchent à renforcer ces accords et travaillent pour y ajouter d'autres nations", a-t-il assuré.