Le groupe NSO se réjouit du retour de Netanyahou et envisage de nouveaux contrats en Arabie Saoudite

Le groupe, fortement endetté, espère que Netanyahou assouplira les restrictions sur ses exportations

La société israélienne de cybersécurité NSO , ébranlée par les nombreuses polémiques autour de l'utilisation controversée de son logiciel Pegasus, se réjouit du retour imminent de Benjamin Netanyahou au pouvoir, persuadé que ce dernier va assouplir les restrictions sur les exportations de logiciels espions israéliens vers des pays dont le bilan en matière de droits de l'homme est problématique, au premier rang desquels l'Arabie saoudite, a rapporté mardi le Financial Times.

Yonatan Sindel/Flash90 Illustration d'un homme tenant son téléphone avec un logo du groupe NSO sur un écran d'ordinateur en arrière-plan, à Jérusalem, le 7 février 2022.

Le journal cite plusieurs sources selon lesquelles NSO est en danger de faillite, après avoir été mêlée à des scandales dans le monde entier. La société, qui a été boycottée par les États-Unis et plusieurs pays européens, est confrontée à des mesures en Israël qui entravent sa capacité à vendre ses produits à des pays non démocratiques. "Ne vous inquiétez pas, Netanyahou revient", aurait déclaré Shalev Hulio, cofondateur de l'entreprise, à des invités lors d'un dîner à Tel Aviv, plusieurs mois avant que le leader du parti de droite Likoud ne remporte les élections du mois dernier.

Selon les sources du Financial Times, en tant que Premier ministre, Netanyahou a encouragé les exportations de logiciels de renseignement pour tenter d'améliorer les relations non officielles d'Israël avec des pays comme l'Arabie saoudite, ainsi que des pays du Golfe et d'Afrique de l'Est. Après avoir conclu des accords de normalisation avec les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc et le Soudan sous l'égide de l'ancien président américain Donald Trump, Netanyahou n'a jamais caché son désir de conclure un accord similaire avec l'Arabie saoudite.

Le royaume est devenu "l'un des plus gros clients de NSO" en 2017, a ainsi rapporté le Financial Times, mais la firme a été contrainte de suspendre temporairement son contrat saoudien fin 2018, après l'assassinat du dissident saoudien Jamal Khashoggi en Turquie, alors que la famille du journaliste a affirmé que Riyad avait utilisé Pegasus pour le suivre.

Le Financial Times assure qu'un nouveau contrat avec l'Arabie saoudite a été conclu en 2019 "au su de Netanyahou", citant deux personnes familières de la transaction. Le contrat d'utilisation de logiciels de surveillance a notamment été utilisé pour suivre 36 journalistes du média Al Jazeera, basé au Qatar. On ignore si celui-ci est toujours en vigueur.

"Pour tenter de contenir les critiques internationales, le gouvernement israélien a mis en place des processus d'approbation rigoureux pour toute nouvelle vente de l'ensemble de l'industrie des logiciels espions., conçus pour rendre extrêmement difficiles les ventes à des pays ayant des antécédents problématiques en matière de droits de l'homme" sauf avec l'approbation expresse du ministère de la Défense, a révélé le Financial Times. Le journal rapporte par ailleurs que NSO, qui a réduit son personnel et ses coûts ces dernières années, doit faire face à une dette de plus de 400 millions de dollars.