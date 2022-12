Le procureur de la Cour pénale internationale déclare vouloir "visiter la Palestine" en 2023

La CPI a ouvert une enquête sur de possibles crimes de guerres commis pendant la guerre de Gaza en 2014

Le procureur de la Cour pénale internationale de La Haye a déclaré lundi qu'il envisageait de "visiter la Palestine" l'année prochaine. Karim Khan s'exprimait lors de la 21e session de l'Assemblée des États membres de la Cour, ajoutant qu'il avait également l'intention de se rendre en Afghanistan et en République démocratique du Congo, selon des militants des droits de l'homme qui étaient présents à la session.

AP Photo/Peter Dejong Un manifestant brandit un drapeau palestinien devant la Cour pénale internationale, CPI, à La Haye, aux Pays-Bas, le 29 novembre 2019

Karim Khan devrait atterrir à Tel Aviv, vraisemblablement dans le cadre d'enquêtes menées par la Cour, notamment sur de possibles crimes de guerre israéliens et palestiniens dans la bande de Gaza et en Cisjordanie pendant et après la guerre de l'été 2014. Le radiodiffuseur public israélien Kan a déclaré que la CPI avait confirmé qu'"une visite en Palestine est l'un des objectifs du procureur pour l'année prochaine."

L'année dernière, Fatou Bensouda, prédécesseur de Khan, avait annoncé l'ouverture d'une enquête qui "couvrirait les crimes relevant de la compétence de la Cour qui auraient été commis depuis le 13 juin 2014." C'est à la veille de cette date que des terroristes palestiniens ont enlevé et assassiné trois adolescents israéliens dans la région de Gush Etzion, en Cisjordanie. En demandant une enquête à partir du 13 juin, les Palestiniens se sont ainsi assurés que la CPI ne se penchera pas sur le meurtre d'Eyal Yifrach, Gil-ad Shaer et Naftali Fraenkel.

Israël a dénoncé la tenue de l'enquête, et le Premier ministre de l'époque, Benjamin Netanyahou, l'avait qualifié de "summum de l'antisémitisme et de l'hypocrisie". Jérusalem a fait valoir que la Cour n'était pas compétente puisqu'Israël n'est pas membre de la Cour et n'a pas ratifié son statut de Rome, mais la CPI a déclaré qu'elle était compétente en Cisjordanie et à Gaza depuis qu'elle a accepté la Palestine comme État membre en 2015.

Israël n'a pas coopéré à l'enquête de la Cour, et on ne sait toujours pas comment Jérusalem répondrait à toute demande d'accès potentielle du personnel si une visite était officiellement annoncée.