Israël refuse de délivrer des visas à des fonctionnaires de l'ONU accusés de partialité pro-palestinienne

Selon le ministère, les employés du BCAH sous-estiment systématiquement le nombre de victimes israéliennes

Le ministère israélien des Affaires étrangères a interrompu la délivrance de permis d'entrée sur son territoire pour les fonctionnaires du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) en raison de la façon dont cet organe rapporte les attaques terroristes dans le pays. Selon le ministère, les employés du BCAH sous-estiment systématiquement le nombre de victimes israéliennes d'attaques terroristes palestiniennes et ne classent pas ces attaques en conséquence.

L'agence est accusée de signaler le meurtre ou l'atteinte de civils israéliens dans des circonstances "litigieuses", tout en prenant pour argent comptant les rapports concernant les victimes palestiniennes et en rejetant la faute sur Israël, notamment lors d'affrontements entre les forces de Tsahal et des militants palestiniens armés. Le mois dernier, l'agence a refusé de reconnaître le meurtre de Shulamit Rachel Ovadia par un Palestinien comme un acte de terrorisme, déclarant que les motifs du tueur n'étaient "pas clairs".

Emmanuel DUNAND / AFP La coordinatrice humanitaire du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA), Lynn Hastings, à Gaza, le 23 mai 2021.

Dans un autre cas, l'agence a décrit Eliyahu Kay, qui a été assassiné l'année dernière dans la vieille ville de Jérusalem par un tireur palestinien, comme "un colon qui a été assassiné en territoire occupé". Or, il vivait à Modi'in-Maccabim-Reut, une ville située en Israël même.

Cela s'ajoute aux partis pris clairement anti-israéliens que présentent chaque semaine les responsables de l'agence dans leurs rapports aux Nations unies. L'été dernier, l'OCHA a démis de ses fonctions Sarah Muscroft, responsable de sa branche dans le "Territoire palestinien occupé", après qu'elle eut condamné dans un tweet les "tirs de roquettes aveugles" du Jihad islamique palestinien sur les centres de population israéliens lors du dernier conflit à Gaza.

Par ailleurs, la branche Moyen-Orient et Afrique du Nord de l'agence est dirigée par un Palestinien qui, selon le ministère des Affaires étrangères, a une vision non neutre du conflit israélo-palestinien. Le représentant permanent d'Israël auprès des Nations unies, Gilad Erdan, a exigé que l'OCHA inclut dans ses rapports les jets de pierres et les attaques au cocktail Molotov contre des Juifs en Cisjordanie et à Jérusalem.

https://twitter.com/i/web/status/1472974094182195201 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Erdan a abordé la question à de nombreuses reprises avec le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, et a affirmé que l'agence omet de mentionner les victimes juives du terrorisme dans ses rapports. "L'OCHA continue de présenter une fausse image de la réalité. À chaque fois, il choisit d'ignorer les victimes israéliennes du terrorisme et l'existence du terrorisme palestinien", s'est plaint Erdan. "Il n'y a aucune raison de continuer à autoriser l'entrée de fonctionnaires de l'ONU qui mentent sur ce qui se passe en Israël et soutiennent le terrorisme", a-t-il ajouté.