Cisjordanie : 3 terroristes palestiniens tués à Jénine lors d'une opération militaire israélienne

Des images montrent les 3 Palestiniens avec des fusils d'assaut, indiquant leur implication terroriste

Une opération militaire antiterroriste israélienne mené dans la nuit de mercredi à jeudi dans la ville de Jénine, en Cisjordanie, a fait trois morts parmi les Palestiniens, tôt ce jeudi, selon le ministère de la Santé de l'Autorité palestinienne. Les forces israéliennes ont fait une descente dans la ville pour tenter d'arrêter des Palestiniens suspectés d’activités terroristes. Les soldats y ont été accueillis par des coups de feu.

Les médias palestiniens ont annoncé que les trois morts sont Atta Shalabi, originaire de Qabatiya, et Sidqi Zakharna et Tarek al-Damej de Jénine. De nombreuses images montrent Zakharna et al-Damej avec des fusils d'assaut, indiquant leur implication dans des groupes terroristes. Jeudi, les sections locales du mouvement terroriste Jihad islamique, ont déclaré que leurs combattants étaient engagés dans des "affrontements violents".

Les rapports indiquent que quatre autres Palestiniens ont été gravement blessés lors des affrontements. Les médias palestiniens ont également signalé qu'un bulldozer militaire accompagnait les militaires israéliens. D'autres rapports indiquent qu'une ambulance palestinienne a été touchée par des tirs, et des images de propagande diffusées sur les réseaux sociaux par les médias palestiniens montrent un pare-brise brisé et un siège de voiture endommagé.

L'armée israélienne a lancé une vaste opération antiterroriste, baptisée "Brise lame", au début de l'année, après une série d'attentats terroristes visant des civils et militaires israéliens. Plus de 2 500 Palestiniens suspectés de terrorisme ont été appréhendés depuis le début de l'offensive, fin mars.