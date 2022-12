Israël a arrêté un Palestinien de Gaza qui transmettait des informations au Hamas

Abu Thabat entrait en Israël par le passage d'Erez en utilisant son permis de travail

L'agence de sécurité intérieure israélienne du Shin Bet a révélé jeudi avoir arrêté le mois dernier un Palestinien de Gaza accusé de collecter des renseignements pour le Hamas. En novembre dernier, Sabar Mahmoud Yosef Abu Thabat, 28 ans, résident de Deir al-Balah dans la bande de Gaza, a été arrêté au passage d'Erez alors qu'il tentait d'entrer en Israël en utilisant son permis de travail.

L'enquête menée par le Shin Bet sur Abu Thabat a révélé qu'il avait été mandaté par le Hamas pour recueillir des renseignements et d'effectuer des missions en Israël. Pendant la période où il agissait en tant qu'émissaire du Hamas, Abu Thabat a tenu plusieurs réunions avec ses agents au point de passage de Beit Hanun. Abu Thabat était chargé de découvrir puis divulguer à l’organisation terroriste l’identité d’agents du Shin Bet et recueillir des renseignements sur des sites en Israël.

Attia Muhammed/Flash90 Des Palestiniens attendent au passage d'Erez, dans le nord de la bande de Gaza, pour entrer en Israël

Au cours de son enquête, le Shin Bet a pu recueillir de nombreuses informations sur les méthodes de fonctionnement et les mécanismes de renseignement du Hamas, l'identité de plusieurs de ses membres, l'emplacement des tunnels, les stocks d’armes et les sites militaires à partir desquels l'organisation opère. Le dossier Abu Thabat a été transféré au bureau du procureur du district sud et un acte d'accusation pour infraction à la sécurité de l’État va être déposé contre lui.

Le Service de sécurité générale considère avec une grande gravité toute intention d'activité terroriste et d'espionnage à partir de la bande de Gaza et continuera à collaborer avec la police israélienne et Tsahal afin de localiser et de contrecarrer à l'avance toute activité hostile de toute entité ou personne agissant au nom du Hamas, indique un communiqué du Shin Bet.