Israël : seuls 41% des jeunes de 18 ans s'engageront dans l'armée en 2050

Sur les 241 000 jeunes qui auront 18 ans en 2050, seuls 99 200 s'engageront au sein des forces de Tsahal

Les responsables de la défense s'inquiètent des nouvelles données indiquant que, si les tendances démographiques actuelles se poursuivent, la majorité des jeunes ne s'engageront pas dans l'armée pour le service obligatoire d'ici 2050. Selon les chiffres présentés à l'establishment de la défense ces dernières semaines et publiés lundi dans le journal Israel Hayom, si rien ne change, seuls 41 % des jeunes éligibles s'engageront au sein des forces de Tsahal pour le service obligatoire d'ici 2050. 6,3 % s'engageront pour un service civil, tandis que 52,3 % des jeunes qui auront 18 ans n'effectueront aucun service.

Flash 90 Des soldats israéliens assistent à une cérémonie de prestation de serment devant le Mur occidental dans la vieille ville de Jérusalem.

Sur la base des chiffres et des tendances actuels, 241 000 jeunes auront 18 ans en 2050. 99 200 s'engageront dans l'armée, 15 300 feront un service civil, et 126 000 ne feront ni l'un ni l'autre. Sur ces 126 000 jeunes, 57 % devraient être issus de la communauté ultra-orthodoxe, 35 % issus de minorités et 8 % issus de la population juive non haredi, qui seront exemptés pour diverses raisons, notamment leur état de santé.

À titre de comparaison, 144 000 jeunes ont eu 18 ans en 2020. 67 100 d'entre eux étaient considérés comme appartenant à des groupes de la population qui s'enrôlent dans Tsahal (environ 46,6 %), 10 000 autres (6,9 %) ont effectué un service civil, et 66 500 (46,1 %) étaient considérés comme appartenant à des groupes qui, habituellement, ne s'enrôlent pas.

Ceux qui ne se sont pas engagés en 2020 étaient principalement des Arabes et d'autres minorités (54 %), suivis des ultra-orthodoxes (36 %). Enfin, 10 % étaient des juifs non haredim qui ont été exemptés du service militaire pour une raison quelconque.

En réalité, si, en 2020, plus de 67 000 jeunes se sont engagés dans l'armée, ils seront près de 100 000 en 2050. Or, Tsahal n'a pas besoin de plus de 30 000 soldats de plus qu'aujourd'hui, et devrait créer, à grands frais, de nouvelles unités pour absorber ses recrues.