Taïwan : le ministre des Affaires étrangères appelle à un renforcement des liens avec Israël

Joseph Wu appelle Jérusalem à soutenir l'île face à la Chine sur la scène internationale

Le ministre taïwanais des Affaires étrangères, Joseph Wu, a déclaré cette semaine qu'il espérait qu'Israël et Taïwan développent des relations plus étroites "puisque les deux pays partagent des valeurs similaires", dans une interview exclusive accordée à Ynet. Le ministre a également exhorté Israël à soutenir Taïwan en tant que pays démocratique jouant un rôle clé dans l'économie internationale.

"Nous espérons qu'Israël pourra parler davantage de Taïwan et de son rôle dans l'économie et la politique internationales, ou de la situation de Taïwan sous la menace de la Chine", a déclaré Joseph Wu. La Chine a mis fin à la communication formelle de haut niveau avec le gouvernement de Taïwan en 2016 après l'élection à la présidence de Tsai Ing-wen, que Pékin considère comme une séparatiste. Mais, avec les manœuvres presque quotidiennes des avions de chasse chinois autour de Taïwan, les dirigeants de l'île craignent que Pékin ne lance une invasion pour récupérer le territoire.

Wu a également déclaré que l'une des tactiques de la Chine était d'intimider et de menacer diplomatiquement les pays démocratiques qui coopèrent avec Taïwan en guise de représailles, y compris Israël. "La plus grande menace est que la Chine veut couper le réseau international de Taïwan. Ainsi, chaque fois que les Israéliens disent quelque chose sur Taïwan, ou que les journaux ou journalistes israéliens commentent Taïwan ou m'interviewent, les Chinois s'en prennent très durement aux Israéliens. Le but de l'action chinoise est de couper Taïwan de ses soutiens sur la scène internationale", a-t-il affirmé.

SAM YEH (AFP/File) La Chine est particulièrement sensible à l'utilisation par Taïwan de noms, d'emblèmes et de drapeaux lors d'événements internationaux.

"Il se trouve qu'Israël est une démocratie qui fonctionne pleinement, une démocratie mature et un pays qui partage les mêmes valeurs que Taïwan. Par conséquent, la Chine va essayer de rayer Israël de la liste des soutiens de Taïwan sur la scène internationale", s'est-il inquiété. Le chef de la diplomatie taïwanaise a dit espérer qu'en cas d'escalade avec la Chine, les pays démocratiques tels qu'Israël continueront à montrer un soutien fort à Taïwan et que les puissances occidentales soutiendront le pays avec les armes nécessaires pour se protéger. Le ministre des Affaires étrangères de Taiwan appelle à un renforcement des liens avec Israël