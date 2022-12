Le Mossad dévoile le dernier télégramme envoyé par Eli Cohen

Le document sera déposé aux archives de l'État et une copie au Musée Eli Cohen d'Herzliya

Le directeur du Mossad David Barnea, a révélé lundi pour la première fois, le dernier télégramme envoyé par le célèbre espion, Eli Cohen, daté du jour de sa capture, le 19 janvier 1965. Eli Cohen y fait état d'une réunion qui s'est tenue à l'état-major syrien la nuit précédente en présence du président syrien de l'époque, Amin al-Hafez.

Depuis des décennies a lieu un débat pour savoir si Eli Cohen, qui a fourni au Mossad des informations cruciales sur les hauts responsables et les armements syriens de 1961 à 1965, avait été capturé après avoir été poussé trop loin par le Mossad, ou parce qu'il pris trop de risques de son propre chef. David Barnea a déclaré que la publication du dernier câble s'inscrivait dans le cadre d'un effort visant à faire comprendre que personne n'était à blâmer et que, parfois, même le meilleur des espions - et il a qualifié Cohen de légende pour ses contributions à l'organisation - peut se faire prendre par le contre-espionnage ennemi.

Prime minister's office Le dernier télégramme envoyé par l'espion Eli Cohen le jour de sa capture le 19 janvier 1965

Malgré les explications de David Barnea, certains historiens continueront à affirmer qu’Eli Cohen voulait rester en Israël dès 1964 et était inquiet de retourner en Syrie pour une autre période d'infiltration - période durant laquelle il a finalement été pris. Le directeur du Mossad a fait cette révélation lors de la cérémonie d'ouverture d'un nouveau musée portant le nom d'Eli Cohen à Herzliya.

Eli Cohen avait suivi un entraînement intensif et passé du temps en Amérique du Sud pour se faire passer pour un homme d'affaires ayant des liens étroits avec la Syrie, et réussi à se lier d'amitié avec plusieurs hauts responsables syriens. Cependant, certains Syriens étaient déjà méfiants à son égard après un coup d'état interne en 1963. De plus, la Syrie avait également reçu de nouveaux outils technologiques en provenance d'URSS permettant de détecter les transmissions d'espionnage . Le document sera déposé aux archives de l'État et une copie sera transférée au musée.