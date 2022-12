Israël achève les tests de son système de protection des véhicules de combat "Iron Fist"

Ce nouveau système fournit une couverture à 360 degrés contre les menaces à portée multiple

Le ministère de la Défense, les forces terrestres de Tsahal et la division terrestre d'Elbit Systems ont annoncé lundi la réussite d'une série de tests du système de protection "Iron Fist" qui sera fixé sur le prochain véhicule blindé à roues 8x8 "Eitan", et qui fournit une couverture à 360 degrés contre les menaces à portée multiple dans des environnements ouverts et urbains.

En plus de ses capacités défensives, le système "Iron Fist" permet aux équipes qui se trouvent dans les blindés de localiser l'origine des tirs dans les zones de combat où les menaces sont multiples. Le système, développé par Elbit Systems, comprend une combinaison de capteurs électro-optiques, un radar de recherche et de suivi, ainsi que des lanceurs et des intercepteurs, pour neutraliser les menaces.

Ministère israélien de la Défense Un tank équipé du système de défense Iron Fist

Le général de brigade Oren Giber, chef de la direction des chars et des véhicules blindés du ministère israélien de la Défense, a indiqué que son département achevait les préparatifs en vue de la livraison à l'armée israélienne du système. "Iron Fist se trouve actuellement à des stades avancés de développement et de déploiement sur le véhicule blindé à roues 'Eitan', et fait l'objet d'essais rigoureux pour s'assurer de son adéquation au champ de bataille. 'Iron Fist' améliorera considérablement la protection du véhicule 'Eitan' et renforcera la manœuvrabilité du véhicule au combat tout en protégeant les soldat", a-t-il affirmé.

De son côté, le directeur général d'Elbit Systems Land, Yehuda Vered a affirmé que le système de protection active Iron Fist est unique, "car il s'agit d'un système léger qui peut être installé sur une variété de véhicules de combat"