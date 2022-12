Des agents terroristes de Gaza ont tenté d'appâter des Israéliens avec de faux comptes sur les réseaux sociaux

Les agents ont utilisé des photos de femmes pour tenter "d'attirer des citoyens israéliens afin de leur nuire"

Des agents terroristes de la bande de Gaza ont tenté d'entrer en contact avec des Israéliens et de leur nuire en se faisant passer pour de jeunes femmes sur les réseaux sociaux, a déclaré lundi le service de sécurité intérieure Shin Bet. Les agents auraient utilisé des photos de vraies femmes israéliennes pour tenter "d'attirer des citoyens israéliens dans le but de leur nuire", une pratique connue sous le nom de "catfishing".

Le Shin Bet a déclaré que certains des profils sur Facebook et Instagram qui ont été utilisés avaient été créés sous les noms de Maria David ou Maria Shimon. Les profils ont été retirés de la plateforme à la suite des demandes formulées par le Shin Bet et la division cybernétique du bureau du procureur de l'État auprès de Meta, la société mère de Facebook et Instagram.

"Les éléments terroristes utilisent les réseaux sociaux et exploitent des profils fictifs pour tromper des citoyens innocents, d'une manière qui constitue une menace pour leur vie privée et leur sécurité personnelle", a déclaré le Shin Bet dans un communiqué. Le Shin Bet n'a pas précisé si les agents avaient finalement réussi à entrer en contact avec des Israéliens ni quel groupe terroriste était à l'origine des faux comptes.

Ces dernières années, le Hamas et d'autres groupes terroristes de la bande de Gaza ont tenté à plusieurs reprises d'attirer des Israéliens, notamment des soldats, afin d'installer sur leurs téléphones des logiciels que le groupe terroriste pourrait utiliser pour recueillir des renseignements sur l'armée.